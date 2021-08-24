Венгрия собралась заключить с “Газпромом” 15-летний договор на поставки газа

Сийярто планирует обсудить последние подробности нового договора с главой “Газпрома” Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. В ходе предстоящих переговоров венгерский министр хочет решить два открытых вопроса – цену и гибкость соглашения.

Глава МИД Венгрии полагает, что удастся заключить договор с “хорошими, приемлемыми условиями”.

Венгрия считает правильным решение построить газопровод “Турецкий поток” с ответвлением через Сербию, это даст возможность поставки 8,5 млрд куб. м газа, уточнил Сийярто.

В сентябре в Венгрии объявят тендер на бронирование мощностей, сообщил он.

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода “Балканский поток”, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября.

По сведениям “Интерфакса”, участок между Сербией и Венгрией сможет ежегодно транспортировать по 6 млрд м³ газа. Однако в планах стран является расширение мощности до 8,5 млрд м³ в год. Этого показателя планировали достичь до октября 2022 года, однако отложили на год – до октября 2023-го.

Морской газопровод “Турецкий поток”, соединяющий Краснодарский край России с Турцией и странами Южной Европы, открыли 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. “Турецкий поток” состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В проекте оборонного бюджета США на 2021 год закреплены санкции против компаний, которые предоставляют услуги по страхованию, перестрахованию, тестированию, инспекции или сертификации, необходимые для завершения строительства “Турецкого потока”.

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