 

Выпивка и курение во время беременности почти в 3 раза повышает риск мертворождения

24.08.2021, 18:06, Разное
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В течение двух лет ученые отслеживали 11,6 тысячи беременностей более 8,5 тысячи женщин из Южной Африки и севера США. Для исследования были собраны данные о вредных привычках будущих матерей на разных сроках, специалисты также фиксировали все случаи мертворождения — смерти плода на сроке от 20-28 недель. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open. 

Во время наблюдательного срока в этой группе было зарегистрировано 145 мертворождений и 82 поздних мертворождений, то есть на гестационном сроке больше 28 недель. Половина случаев (51%) не была связана с употреблением алкоголя или курения. Вместе с тем 18% женщин сообщили о том, что пили спиртное и курили после первого триместра беременности. Еще 9% употребляли только алкоголь, 22% не смогли отказаться от табака.

Анализ данных показал, что обе вредные привычки во время беременности повышают риск мертворождения почти в три раза (2,78) по сравнению с женщинами, которые никогда не пили, не курили или отказались от своих привычек до второго триместра. У беременных, употреблявших только алкоголь, вероятность потери ребенка увеличена в 2,22 раза по сравнению с женщинами, отказавшихся от спиртного. Курение повышает этот риск в 1,6 раз.

«Эти результаты позволяют предположить, что сочетание употребления алкоголя и курения после первого триместра беременности по сравнению с отсутствием воздействия или отказом от курения до конца первого триместра может быть связано со значительно повышенным риском позднего мертворождения», — сообщили авторы исследования.



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