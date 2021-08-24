Скандалы: «Номера крохотные, ремонт дешевый, техника некачественная»

Во время пандемии из сочинских гостиниц заработала только «Лазурная», связанная с Газпромом и господрядами

Первый год пандемии коронавируса стал большой проблемой для местного туристического бизнеса. По данным Росстата, совокупный убыток сочинских гостиниц за этот период составил 7,17 млрд рублей (на 91% выше, чем в 2019 году) при сокращении прибыли в 3,5 раз. Из топ-10 крупнейших отелей Сочи, два значительно уменьшили прибыль, а еще семь – закончили год в убытках. Худшей в финансовом плане оказалась “Красная поляна”.

Единственной гостинице, работающей в прибыль, оказалась «Лазурная», которая принадлежит Газпрому – она закончила прошлый год с 30-кратной прибылью, хоть и при весьма сомнительных обстоятельствах. Клиенты постоянно жаловались на высокие цены и плохой сервис, а госконтракты на 59,7 млн рублей были отданы фирмам, связанным с родственниками директора «Лазурной».

Коронавирус стал приговором для турбизнеса

Дела с прибылью у сочинских гостиниц начались после введенных ограничений на внутренние перемещения и закрытия границ, связанных с распространением коронавируса в прошлом году.

Для сравнения, сумма убытков местных отелей в 2019 году равнялась 3,75 млрд, а общая прибыль составила 2,25 млрд против 7,17 млрд убытков и 623,3 миллиона прибыли в 2020-м. В данных подсчетах не фигурируют компании, не предоставившие данные в Росстат, а также гостиницы индивидуальных предпринимателей и государственно-бюджетные усреждения.

Из 120 юридических лиц, предоставляющих ресторанно-гостиничные услуги в Сочи, 42 закончили 2020 год с убытками, а остальные сумели заработать. Наибольший заработок и наибольшие убытки показал курорт «Красная Поляна» с 5,07 млрд руб. прибыли и 2,49 млрд руб. убытка (выручка минус расходы), что на 0,18 миллиарда больше показателей 2019 года.

Второе место по этим показателям занимает отель «Radisson Collection Paradise Resort & Spa», расположенный в Олимпийском парке. Он находится под управлением ООО «ОлимпПлюс», показавшая чистый убыток в 228 млн рублей. В 2019 году компания получила 73 миллиона прибыли.

Холдинг «Центр Омега», принадлежащий Министерству туризма Краснодарского края, показал самую большую разницу между двумя прошлыми годами. Компания показывает 4-й результат по годовому обороту. В 2019 году холдинг, занимающийся не только гостинично-развлекательным бизнесом, но и строительным, показал 1,3 млрд прибыли. 2020 год «Центр Омега» закончила с убытком в 1,5 млрд руб.

С чистой прибылью 2020 год закончили лишь три отеля из топ-10 по годовому обороту: гостиничный комплекс «Жемчужина», принадлежащее городу и физическим лицам, «Отельстрой» («Radisson Blu Resort»), которым владеет «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» и газпромовское ООО «Лазурная».

Несмотря на полученную прибыль, 2020 год для «Отельстроя» и «Жемчужина» оказался в разы хуже предыдущего. Первый почти вдвое сократил прибыль, а второй в целых 9 раз.

Значительно улучшить показатели по сравнению с 2019 годом удалось только одной компании из десяти крупнейших — «Лазурная», чистая прибыль которой в 2020 году составила 20,1 млн по сравнению с 660 тыс. руб. с прошлым годом. Таким образом, компании удалось увеличить прибыль в первый ковидный год в 30 раз, ворвавшись на 9-е место по обороту в Сочи. Феноменальный успех оказался подпорчен негативными отзывами гостей из-за высоких цен и плохого сервиса, а также вероятным конфликтом интересов на государственных торгах.

Контракты для родственников

Судя по отчетам деятельности гостиницы «Лазурная», она сократила издержки на 24 млн рублей, потратив в 2020 году 532,4 миллиона. Так как компания принадлежит госкорпорации “Газпром”, все затраты на свои нужды (электричество, продукты, ремонт и т.д.) она осуществляет чаще всего путем системы госзакупок.

За 2020 год гостиницей было проведено 19 тендеров на 117,5 млн рублей. На текущий момент 2021 года было объявлено 124 тендера на 121,6 миллионов. Среди наиболее частых получателей заказов от «Лазурной» фигурируют две фирмы: «ЮгТехноПроект» (ЮТП) и «ЮТК», которые, судя по всему, связаны с родственниками гендиректора гостиницы Александра Захарова.

За последние 10 лет данным фирмам было отдано 44 тендера на 59,3 млн руб. контракты получались не только на конкурсной основе, но и в виде закупок у единственного подрядчика. За данный период «ЮгТехноПроект» получил от гостиницы 12,1 млн, а «ЮТК» — 48,2 млн руб.

Согласно данным «Контур.Фокуса», бенефициар обеих фирм — Екатерина Бакшеева, которая предположительно является супругой брата гендиректора «Лазурной» Юрия Захарова (не исключено, что гражданской).

ООО «ЮгТехноПроект» была основана Юрием Захаровым в 2008 году, через 3 месяца после того, как «Лазурную» возглавил, вероятно, его старший брат – Александр. В 2015 году Юрий передал долю в «ЮТП» Екатерине Бакшеевой (предположительной жене Захарова-младшего). С 2012 года она начала владеть и «ЮТК».

«Мы дружны с моим младшим братом», — рассказывал в интервью «Огням Большого Сочи» Александр Захаров, отвечая на вопрос о семейных отношениях. Связь Бакшеевой и Захарова-младшего подтверждается данными из открытых источников и социальных сетей. Например, мать Бакшеево выкладывала их совместные фотографии в “Одноклассниках”. У предположительных братьев одинаковое отчество, а в сервисе GetContact у многих абонентов телефон «ЮТП» записан в контактной книге как «Захаров Редисон Брат».

Примечательно, что две компании оказывали «Лазурной» услуги разного характера. Если «ЮгТехноПроект» специализировался больше на модернизации конференц-системы гостиницы, обновлении и обслуживании кондиционеров и ремонтом холла ресторанного комплекса, то «ЮТК» в большинстве случаев занималась поставками бытовой химии, канцтоваров, оборудования, гостиничных принадлежностей, чая и кофе.

По данным портала госзакупок, с начала 2021 года гостиница заключила с «ЮТК» три контракта на поставку насосов и хозяйственных товаров. «Лазурной» это обошлось в 1,67 млн рублей.

Все тендеры гостиницы Александра Захарова, в которых принимала участие «ЮТК», были ей выиграны. В торгах 2018 года снижение цены было всегда несущественным от первоначальной (от 0,01% до 1,7%), а в 2020-2021-х годах компания была единственным участником конкурсов, поэтому снижения цены не было вовсе.

Незначительное снижение стоимости при закупке является одним из главных признаков сговора на торгах. Если это так, то конфликт интересов с компаниями Бакшеевой налицо.

Есть и третья фирма, получающая госзаказы от «Лазурной» — некая ООО «Руфь», которая только за последний год поставила бытовую химию и тапочки на 9,4 млн (17 тендеров). В базе «Контур.Фокуса» телефон данной конторы совпадает с номером «ЮТК», хотя оформлена фирма на лиц, которые на первый взгляд, никак не связаны с братьями Захаровыми и Екатериной Бакшеевой.

Сервис не соответствует ценовой политике

Внутренний туризм стал основным в стране после закрытия границ, а Краснодарский край стал самым популярным направлением в 2020 году – его посетило 6,2 млн отечественных туристов.

Отсутствием альтернативы воспользовались ушлые предприниматели, поднявшие цены в гостиницах до заоблачных. В связи с этим, Ростуризм был вынужден создавать специальный портал для сбора негативных отзывов клиентов, касающихся несправедливой ценовой политикой российских гостиниц.

«Лазурная» не стала исключением, подняв цены на 40%. «Значительное повышение тарифов наблюдается и в «Лазурная Hotel & Spa» – номер здесь подорожал с 10 до 14 тысяч рублей в сутки», — сообщали профильные СМИ.

«Если бы не компенсация проживания, в этот отель за такие космические цены ни за что бы не поехала», — такой отзыв был оставлен в 2021 году на TripAdvisor пользователем Анастасией.

По мнению многих отдыхающих, состояние номеров и сервис никак не соответствуют ценам, поэтому останавливаться в «Лазурной» больше никогда не будут. В отзывах говориться, что теперь туда в основном ездят сотрудники “Газпрома”, отдыхающие за 20% от стоимости.

«Номера крохотные, ремонт дешевый, техника некачественная», – сокрушается в своем отзыве Мария.

Несмотря на то, что руководство гостиницы знало о существующих проблемах с номерами еще с 2012 года, о чем указывали менеджеры гостиницы в последнем публичном отчете, в 2021 году «Лазурная» продолжала поднимать стоимость пребывания в номерах. Директор по продажам Ирина Истомина объяснила это «курортной спецификой».

Сегодня стоимость люксового номера в «Лазурной» на сентябрь 2021 года составляет минимум 25 тысяч за сутки, хотя еще в прошлом году аналогичный номер можно было снять от 10 тысяч рублей.

В июне 2021 года руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о готовящихся проверках отелей, которые необоснованно поднимают цены. По ее словам, с поднятием стоимости гостиницы обязаны улучшать и сервис. Таким образом, «Лазурная» может попасть под проверку ведомства.

Недовольны гостинице, как оказалось, не только гости, но и налоговые органы, которым она задолжала 160 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», в ФССП (Федеральной службе судебных приставов) зарегистрировано 25 обращений от ФНС в период с 2016 по 2021 годы для принудительного взыскания налогов и пени с «Лазурной».

Жизнь сына-следователя

У Александра Захарова есть сын, о котором он лично рассказывал «Огням Большого Сочи»: «Наш сын Константин <…> окончил юридический факультет Кубанского аграрного университета. Еще на 4-м курсе пошел работать следователем следственного комитета. У него прекрасная семья, два сына».

Подполковник юстиции Захаров Константин Александрович выступает официальным лицом своего управления, читая лекции на родном факультете и выступая на местных телеканал.

Не составило труда по открытым источникам найти и его супругу – Екатерину Захарову. Она училась в том же университете, подписывая сначала научные работы девичьей фамилией, после чего начала использовать фамилию мужа.

По некоторым данным, семья Захарова-младшего в Краснодаре, в коттедже на 500 м.кв. по улице Биологической. Это подтверждается объявлениями на онлайн-досках, где Екатерина Захарова указывала точный адрес, продавая разные вещи.

Биологическая улица — «краснодарская Рублевка», где стоимость домов стартует от 20 млн руб. Судя по снимкам из спутника и площади коттеджа, его ориентировочная стоимость составляет порядка 50-70 млн рублей. По выписке из Росреестра, владельцем дома является Елена Захарова (именно так, по словам самого владельца «Лазурной», зовут его жену).

Если данная информация подтвердится, то Александру Захарову придется нелегко из-за несоответствия в декларации, так как он в прошлом году он стал депутатом местного городского собрания от партии «Единая Россия».

Согласно его декларации, он владеет всего одним земельным участком, а всем остальным – жена. Правда, в ее декларации отсутствуют какие-либо сведения о владении коттеджа в Краснодаре по улице Биологической. Тем не менее, там указан земельный участок, совпадающий по площади с коттеджом сына.

Если действительно Елена Захарова является владельцем дома в «краснодарской Рублевке» и не зарегистрировала его по правилам, то ее супругу грозит досрочное сложение полномочий, согласно закону №131-ФЗ (Об организации <…> местного самоуправления).

Если ситуация с домом в Краснодаре привлечет внимание комиссии Законодательного собрания Сочи на соблюдение служебному поведению, а в ходе проверки будет установлены предоставленные сведения об имуществе не в полном объеме, то Александр Захаров будет вынужден лишиться депутатского кресла в срок от 1 до 3-х месяцев.

Это не говоря про обстоятельства получения многомиллионных госконтрактов фирмами предполагаемой невестки главы гостиницы «Лазурная», которыми могут заинтересоваться прокуратура и Краснодарское УФАС, проверив заодно причины завышения цен на номера. Не стоит исключать, что акционеры “Газпрома” тоже решат проверить правильность действий руководства отеля.