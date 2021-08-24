Заявки на участие в электронном голосовании подали миллион москвичей

Жители столицы подали заявления через портал mos.ru, а также приложения “Моя Москва”, “Госуслуги Москвы” и портал gosuslugi.ru.

Все заявления проходят предварительную проверку в Центральной избирательной комиссии России. Это нужно для подтверждения права пользователя участвовать в выборах.

“Электронная система – это быстро, удобно, безопасно и надежно”, – подчеркнул Собянин.

Регистрация на дистанционные выборы в столице началась 2 августа и пройдет до 13 сентября включительно. Затем состоится финальная сверка списков избирателей.

За несколько дней голосующие дистанционно получат уведомления. Участвовать в онлайн-голосовании могут жители столицы от 18 лет и старше с полной учетной записью на портале mos.ru.

Голосующие дистанционно станут участниками акции “Миллион призов”. Среди них разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Также участники онлайн-выборов смогут получить 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов и потратить их на покупки в магазинах одежды и обуви, спортивных и детских товаров, на посещение кафе и ресторанов.

Ранее о своем намерении проголосовать онлайн сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Свое решение политик объяснил соображениями безопасности. По его словам, в партии хотят, чтобы дистанционный формат волеизъявления выбрали как можно больше россиян.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут три дня – с 17 по 19 сентября. Это сделано для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.