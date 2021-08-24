 

Заявки на участие в электронном голосовании подали миллион москвичей

24.08.2021, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители столицы подали заявления через портал mos.ru, а также приложения “Моя Москва”, “Госуслуги Москвы” и портал gosuslugi.ru.

Все заявления проходят предварительную проверку в Центральной избирательной комиссии России. Это нужно для подтверждения права пользователя участвовать в выборах.

“Электронная система – это быстро, удобно, безопасно и надежно”, – подчеркнул Собянин.

Регистрация на дистанционные выборы в столице началась 2 августа и пройдет до 13 сентября включительно. Затем состоится финальная сверка списков избирателей.

За несколько дней голосующие дистанционно получат уведомления. Участвовать в онлайн-голосовании могут жители столицы от 18 лет и старше с полной учетной записью на портале mos.ru.

Голосующие дистанционно станут участниками акции “Миллион призов”. Среди них разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Также участники онлайн-выборов смогут получить 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов и потратить их на покупки в магазинах одежды и обуви, спортивных и детских товаров, на посещение кафе и ресторанов.

Ранее о своем намерении проголосовать онлайн сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Свое решение политик объяснил соображениями безопасности. По его словам, в партии хотят, чтобы дистанционный формат волеизъявления выбрали как можно больше россиян.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут три дня – с 17 по 19 сентября. Это сделано для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / Паника из-за оборотней в Бразилии

09.08 / Пожарные приехали на вызов и неожиданно столкнулись с таинственным явлением

10.04 / Вопрос войны еще не решен

29.08 / В Челябинске суд оштрафовал женщину за пустой плакат

22.06 / В Москве и Подмосковье продлили действие повышенного уровня погодной опасности

22.05 / «В очередь, суки, в очередь!..»

13.10 / Мнение: 1-я карабахская кибервойна

02.11 / Эшли Симпсон родила третьего ребенка

07.05 / Американские спасатели смогут отказать в помощи расистам и гомофобам

19.07 / Ученые: Форма лица никак не связана с характером человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика