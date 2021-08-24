Эксперты назвали блокчейн, используемый в онлайн-голосовании, безальтернативным путем развития

Технологии блокчейн уже успели стать неотъемлемой частью индустрии, а их дальнейшее развитие и внедрение является для компаний неизбежным процессом. Такое мнение высказали большинство руководителей на мировом финансовом рынке, принявших участие в глобальном исследовании Deloitte, которая входит в “большую четверку” международных аудиторских компаний.

Блокчейн уже несколько лет активно применяется в Москве. В частности, эту технологию используют в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С ее помощью жители столицы смогут выбрать депутатов Госдумы 17-19 сентября.

Как сообщает Lenta.ru, в международном исследовании приняли участие 1280 руководителей высшего звена и практикующих специалистов из США, Великобритании, Германии, Японии Бразилии, Китая, Гонконга, Сингапура, ЮАР и ОАЭ.

Эксперты установили, что 81% руководителей считают блокчейн преобладающим направлением в их области деятельности. Еще 73% респондентов уверены, что без внедрения технологий блокчйен их компании потеряют конкурентное преимущество на рынке.

Сегодня организации активно внедряют технологии блокчейн, потому что они значительно упрощают платежи. Эксперты считаю, что блокчейн удобен и безопасен для работы, поэтому он пользуется особой популярностью в финансовом секторе. С другой стороны, эти технологии могут облегчить жизнь обычным гражданам.

Аналогично специалисты отмечают высокий уровень надежности и безопасности системы ДЭГ. Фактически Москва стала пионером в сфере онлайн-выборов. Столичные IT-специалисты уже освоили технологии блокчейн и успешно внедрили их в процесс электронного голосования.

Эксперты Deloitte не сомневаются, что блокчейн – это технология, способная приносить прибыль. На разработку и внедрение системы онлайн-голосования, конечно были потрачены значительные бюджетные средства, однако система способна себя окупить.

При повсеместном переходе к ДЭГ со временем отпадет необходимость тратить деньги на организацию избирательных участков. Более того, онлайн-выборы безопасны для здоровья, так как в период пандемии коронавируса помогают сократить количество социальных контактов.