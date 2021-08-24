Путин предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья

Для новой программы переселения людей из аварийного жилья необходимо выделить из бюджета 45 млрд рублей, с таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России».

Глава государства в ходе съезда заявил, что нужно не только поддерживать регионы, которые успешно переселяют людей из аварийного фонда, но и запустить новую программу, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в новой программе аварийным будет признано жилье, подлежащее расселению на 1 января 2021 года.

Ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщал, что новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, планируется запустить уже в этом году. В Фонде поясняли, что на нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года.