Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно.

Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости».

Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID.