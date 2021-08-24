 

Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации

24.08.2021, 17:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно.

Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости».

Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID.



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