 

Могут вывести из себя любого: 3 знака среди женщин с непростым характером

24.08.2021, 17:40, Разное
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Они никогда не будут на вас кричать, не станут истерить и устраивать скандалы. Эти женщины выведут вас из себя другими способами. Астрологи назвали женщин трех знаков зодиака, которые обладают сложным характером и легко могут вывести из себя окружающих.

Стрелец

Женщины-Стрельцы доброжелательные и положительные по своей натуре. Но любовь к свободе и своенравность накладывают на ее характер тяжелый отпечаток. Основное оружие этой женщины – говорить правду в глаза. Она не будет подбирать слова и стараться как-то помягче о чем-то сказать собеседнику, чтобы его не обидеть. Женщина-Стрелец выложит все как есть и уйдет с чувством выполненного долга, даже не подозревая, что ее слова ранили человека в самое сердце.

Козерог

Женщина-Козерог добрая и милая, но до поры до времени. Если ее муж сделает что-то не так, она не станет повышать на него голос и не устроит истерику, а вот “пилить” регулярно и с удовольствием начнет. И так будет продолжать до тех пор, пока она не добьется желаемого.

Рыбы

Эта нежная и доброжелательная женщина всем кажется милой и очень доброй. Но как только она поймет, что мужчина “у нее в кармане”, то может сесть ему на шею и потребовать к себе царского обращения. Эти женщины хорошо умеют манипулировать, давить на жалось и казаться слабыми. Это и помогает им добиваться всего, чего они хотят.



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