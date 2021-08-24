«Дети умирают от СПИДа на глазах у всех, и все в курсе»

В Кузбассе скончалась девочка с ВИЧ, мать которой отрицала существование вируса. В РФ это происходит регулярно, но государство не реагирует.

В июне в Кемеровской области скончалась 3-летняя Вероника. В первые месяцы жизни у нее выявили ВИЧ, и за короткий срок инфекция спрогрессировала в СПИД. Мама девочки — ВИЧ-«диссидент»: она не давала ребенку антиретровирусную терапию, в результате чего девочка уже в год стала инвалидом. Известно как минимум о 23 умерших детей с ВИЧ, родители которых намеренно не давали им необходимые для жизни лекарства. В Госдуме даже предлагали бороться с ВИЧ-«диссидентами». Но проекты закона лежат без движения годами.

ОТ РЕДАКЦИИ

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О СМИ» имена всех несовершеннолетних героев и их родственников полностью изменены.

Фонд «Позитивная волна», который оказывает правовую и психологическую помощь людям с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), обратился к президенту РФ, Генпрокуратуре, Следственному комитету и другим российским властям с просьбой обратить внимание на историю 3-летней ВИЧ-положительной девочки из Кемеровской области, которая скончалась в конце июня этого года на фоне СПИДа после очередной госпитализации.

Вероника родилась от ВИЧ-положительной матери Кристины. По словам юристов, помогающих людям с ВИЧ, Кристина — так называемый ВИЧ-отрицатель. Она, по данным фонда, в прямом смысле смывала антиретровирусную терапию ребенка в унитаз, в результате чего у маленькой девочки развились необратимые последствия для здоровья и она скончалась.

Как рассказал «Новой газете» руководитель «Позитивной волны» Сергей Шагалаев, впервые юристы узнали о Кристине и ее дочке еще в сентябре прошлого года, когда в фонд обратились активисты группы по борьбе с ВИЧ-отрицанием.

СПИД после 12 месяцев жизни

ВИЧ-отрицатели — люди, которые уверены, что ВИЧ-инфекции не существует. Это не всегда сторонники теорий заговора; порой такие люди просто сдаются перед предрассудками и слухами о некачественной терапии. Бывает, что они допускают существование ВИЧ, но не видят его связи со СПИДом, а иной раз говорят, что таблетки не помогают в борьбе с ВИЧ, и врачи просто «травят» пациентов за деньги (хотя в РФ при соблюдении бюрократических норм терапию можно получить бесплатно).

— Такие люди находятся в стадии «отрицания», и она затянулась очень надолго. Отрицание как элемент психологической защиты встроено в нас автоматически. Когда происходит страшное событие в жизни человека, то психика говорит, что «этого не может быть, это не со мной, это сон». В большинстве случаев мы принимаем реальность, но когда нет ресурсов справиться, эта защита помогает нам не сойти с ума, — объясняет психолог карельского центра СПИД Арина Архипова.

Арина Архипова. Фото: Али Грач / «7х7»

Вероника родилась летом 2018 года и с первых дней жизни встала на учет в кузбасском СПИД-центре. По словам активистов, мать Вероники Кристина не принимала антиретровирусную терапию в ходе беременности и сразу после рождения отказалась давать ребенку препараты.

«У меня ребенку 1,2 [года], ни разу не пили [антиретровирусную] терапию. В роддоме я выливала в унитаз. <…> Как родила, сразу таблетки сунули. <…>

Ее хотели забрать в детскую клинику, я ее выкрала практически», — писала мать Вероники в соцсетях (скрины сообщений Кристины есть в распоряжении «Новой»).

Одна из активисток по борьбе с отрицанием вируса иммунодефицита — Елена (девушка попросила не указывать ее личные данные в материале. — Ред.) — сказала «Новой», что наткнулась на историю Вероники в группе ВИЧ-«диссидентов» в «ВКонтакте»: «Матери девочки мы написали не сразу, смотрели за развитием событий. Потом несколько человек обратились к ней в личных сообщениях. Мы приглашали ее в другие группы, давали ссылки, чтобы она посмотрела, что люди живут на терапии годами и что дети такие живут ровно так же, как и остальные дети. Но отклика не было», — рассказывает Елена.

После того, как активисты написали большой пост* в группе о ситуации Вероники, Кристина все же откликнулась и попросила удалить все сообщения о ней. «Больше с ней связаться не удавалось», — говорит Елена.

Скриншот комментариев из группы ВКонтакте

По словам Елены, Кристина сама в открытую говорила, что не дает ребенку необходимые препараты. «Она выкладывала изначально всю историю, вплоть до медицинских документов с открытым именем ребенка, и сообщала, что в роддоме выбрасывала терапию в унитаз», — рассказывает активистка.

Так продолжалось год, пока после жалоб врачей СПИД-центра в полицию Веронику не обследовали. Ребенку, которому от роду было всего около года, диагностировали СПИД — конечную стадию течения ВИЧ-инфекции. Из-за отсутствия лечения Вероника уже в раннем возрасте стала ребенком-инвалидом: произошли необратимые изменения в опорно-двигательном аппарате.

При этом, как говорит руководитель «Позитивной волны» Сергей Шагалаев, мать ребенка в присутствии контролирующих органов утверждала, что дает ребенку терапию. «Но факты говорят об обратном. Когда ребенка выписали из больницы, у нее вирусная нагрузка — количество вируса в крови — сильно снизилась, а через некоторое время снова повысилась», — объясняет Шагалаев.

Несмотря на это, органы опеки оставили девочку в семье.

Скриншот комментариев из группы ВКонтакте

Осенью 2020 года Вероника снова в тяжелом состоянии попала в больницу. В это же время против Кристины возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). Заявление в правоохранительные органы подал отец девочки, проживавший на тот момент отдельно от матери и ребенка. Кристину освободили от уголовной ответственности, применив к ней меры уголовно-правового характера — ее оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Ребенка снова оставили с матерью.

Активисты обратились к уполномоченному по правам ребенка в Кузбассе Дмитрию Кислицину и в прокуратуру Кемеровской области. Омбудсмен отреагировал на обращение, назвал положение ребенка «опасным» и перенаправил дело в органы опеки Новокузнецка. Так же поступила и прокуратура Кемеровской области — бумагу просто отдали в прокуратуру города, где живет семья, и, как говорят активисты, оставили без ответа.

«Новая газета» отправляла запрос в прокуратуру Кемеровской области, однако ведомство на него не ответило.

Февраль 2021 года — маленькая Вероника снова попадает в больницу в тяжелом состоянии, но мать сбегает из медучреждения с ребенком, сообщает фонд «Позитивная волна». Только после этого органы опеки изъяли девочку.

Как пояснил отдел опеки и попечительства в ответ на запрос «Новой газеты», информация из местного МВД о ситуации с Вероникой поступила в органы опеки только в конце февраля 2021 года. В начале апреля опеку над ней передали бабушке ребенка (матери Кристины), которая, по словам активистов, тоже отрицает существование ВИЧ.

Органы опеки изложили в ответе «Новой» другую версию: бабушка «изъявила желание быть законным представителем девочки, выполнять все назначенное лечение», а заявлений других людей с просьбой назначить их опекунами не поступало. В то время как Вероника находилась под опекой, «нарушений прав и интересов ребенка <…> выявлено не было». Бабушка, по словам чиновников, шла на контакты, предоставляла информацию по состоянию здоровья, находилась с ребенком на лечении в медорганизациях.

Информации о недолжном исполнении обязанностей опекуна, недолжном лечении ребенка со стороны медорганизаций в отношении бабушки ребенка в отдел опеки и попечительства с апреля не поступало, утверждают в органах опеки.

Скриншот комментариев из группы ВКонтакте

Веронику снова госпитализировали уже в июне этого года. Что было дальше, мы уже писали — девочка скончалась.

«Новая газета» несколько раз пыталась связаться с мамой и с бабушкой девочки, но они не ответили на сообщения.

Как можно было помочь кемеровской девочке? Законопроекты Минздрава

Как считает активистка Елена, девочку было необходимо изымать у матери при первых признаках того, что ребенку не дают необходимые для жизни лекарства. «ВИЧ — инфекция, лечение которой должно наступать с первых дней жизни», — подчеркивает она.

По словам главы «Позитивной волны» Шагалаева, органы опеки не предлагали конкретных решений, особенно на первых порах, а прокуратура никак не реагировала на обращения. Региональные СПИД-центры просто не могут справиться своими силами, если нет содействия властей. «Наверное, у нас органы опеки недостаточно просвещенные в вопросах профилактики, им сложно разобраться во всех нюансах лечения ВИЧ. В некоторых регионах есть налаженная связь СПИД-центров с органами опеки, в других их нет. Также у нас недостаточно юристов в СПИД-центрах, чтобы оформлять иски о принудительном лечении детей», — рассказывает Шагалаев.

Проблемой ВИЧ-«диссидентов» пытались заняться и на федеральном уровне; Минздрав РФ разрабатывал два законопроекта о борьбе с ВИЧ-отрицанием, однако оба документа так и не были внесены в Госдуму.

Первый законопроект был опубликован еще в апреле 2018 года. Изменения вносились в Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека». Поправками предлагалось установить запрет на распространение «информации, содержащей призывы к отказу ‎от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».

Также для тех, кто распространяет ложные сведения о ВИЧ, предлагали установить сравнительно небольшие административные штрафы: для физлиц — до 3 тысяч рублей, для юрлиц — до 50 тысяч рублей. ВИЧ-«диссидентские» сайты и группы вносились бы в реестр запрещенных и удалялись в течение суток. Ограничения также затронули бы закон «О СМИ» — «пропаганда» ВИЧ-отрицания в медиа отслеживалась и удалялась бы отдельно (да, российские законы до сих пор не предусматривают ограничений для такой информации, несмотря на вал поправок о маркировке террористических организаций, иноганетов и «нежелательных». — Ред.).

На портале этот законопроект набрал 8 лайков и 23 дизлайка.

— Власти завершили все «ритуалы» на regulation.gov.ru — были общественное обсуждение, антикоррупционная экспертиза — и все, летом 2018 года проект пропал из виду, — рассказывает юрист фонда «Позитивная волна» Вячеслав Самонов. — В этом законопроекте были не только запреты на распространение этих сведений, но и изменения в КоАП — вводилась ответственность за распространение, отрицание.

Второй законопроект разработали уже в апреле-мае 2019 года. Минздрав РФ вновь предложил внести в закон о предупреждении ВИЧ отдельную статью, которая накладывает полный запрет на публичное отрицание ВИЧ. Недостоверными сведениями предлагалось считать информацию о том, что ВИЧ-инфекции и СПИДа не существует, что между инфицированием ВИЧ и развитием СПИДа нет связи, что не бывает действенных методов профилактики и лечения инфекции.

Из пояснительной записки к этому документу следовало, что в случае, если поправки будут приняты, прокуратура сможет обращаться в суд с жалобами на дезинформацию о ВИЧ и с просьбой признать информацию запрещенной на территории РФ.

«Беременные женщины, отрицающие существование ВИЧ, отказываются от проведения химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции, и после рождения ребенка уклоняются от обследования и лечения ВИЧ-инфекции, что ведет к увеличению числа детей с ВИЧ-инфекцией и повышению смертности среди них», — отмечал Минздрав.

Второй законопроект заинтересовал (совсем немного) больше людей — у него 17 лайков и 84 дизлайка. «В этом проекте уже нет ответственности — там только вводятся новые запреты. Окончательный вариант документа формируется в августе 2020 года — и все, дальше тоже непонятно, куда он делся», — говорит юрист Самонов.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Осознать, что ты убил своего ребенка, это очень страшно». История о том, как священник в звании полковника удочерил девочку и отказался давать ей АРВ-терапию

Обсуждение второго законопроекта началось после громкой истории в Петербурге. В августе 2017 года умерла 10-летняя ВИЧ-инфицированная девочка Настя, удочеренная семьей священника Михаила. Как выяснил СК города, смерть наступила от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний в результате отказа приемных родителей, которые несколько лет уклонялись от лечения девочки, от лекарств и терапии.

Протоиерей Михаил — полковник МВД РФ в отставке, он работал в системе противопожарной службы, входившей в состав МВД. После увольнения он принял сан священника, сейчас он является настоятелем храма в одном из петербургских СИЗО.

Девочку удочерили весной 2011 года, когда ей было 4 года. ВИЧ у нее выявили в 2007 году, через несколько лет у нее обнаружили показания для назначения антиретровирусной терапии. По данным СК, приемный отец просто не ходил с ребенком в СПИД-центр.

В мае 2015 года, как сообщается на сайте СК, девочка попала в больницу с пневмонией и с признаками крайне тяжелого иммунодефицита на фоне несвоевременного применения лекарств. Врачи направили ее в специализированную больницу, однако родители отказались от стационарного лечения; после этого

родители не давали обследовать ребенка и не лечили его, выяснил СК.

На эту историю пытались обратить внимание активисты «Пациентского контроля» — движения людей, живущих с ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями. Глава объединения Юлия Верещагина заявила, что в 2017 году — еще до смерти девочки — обращалась в региональную прокуратуру с просьбами либо временно ограничить родителей в правах, либо принять решение о принудительном лечении. Однако в ведомстве в ответ сообщили, что в возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» — было отказано «в связи с отсутствием состава преступления».

Сам протоиерей Михаил в беседе с РАПСИ утверждал*, что не был ВИЧ-«диссидентом» и руководствовался другими соображениями, так как «к пациентам применяют нередко очень жесткие схемы лечения» (на самом деле антиретровирусная терапия состоит из ежедневного приема таблеток, реже (но не в РФ) — из инъекций раз в несколько месяцев. Устаревшие лекарства действительно имели побочные эффекты (их еще используют, но редко; сейчас выбор препаратов больше и больше возможностей подобрать подходящее лечение), однако современные препараты почти не обладают такими свойствами. — Ред.).

В группе одного петербургского храма для сотрудников МЧС, где служил отец девочки, в марте 2016 году опубликовали* пост от лица знакомой семьи, которая писала о сборе средств на «нетоксическое лечение» ребенка в неназванной клинике в Германии.

— Альтернативы для лечения ВИЧ-инфекции нет — есть конкретные противовирусные препараты, которые подавляют развитие вируса, благодаря чему он становится не опасен для организма. Если есть какие-то побочные эффекты, то назначаются другие схемы принятия лекарств, — говорит активистка Юлия.

СКР по Санкт-Петербургу после смерти девочки — в августе 2017 года — возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности (ч. 1 ст. 109 УК, ст. 125 УК).

Уже в августе 2018 года дело поступило на рассмотрение, и судья Красносельского райсуда Петербурга Галина Ершова тут же закрыла процесс из-за наличия сведений медицинского характера. Как утверждают в «Пациентском контроле», рассмотрение дела в суде затягивалось, заседания переносились. В связи с этим активисты «Пациентского контроля» в марте 2019 года направили второе обращение в прокуратуру с требованием привлечь родителей к ответственности. В прокуратуре ответили, что в отношении Михаила и его супруги была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, что они ее не нарушают и что оснований для мер прокурорского реагирования «не имеется».

Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В конце сентября 2019 года дело было прекращено в связи с истечением сроков давности.

— Сложность в том, что в этом случае не было умышленного нанесения вреда здоровью. Они же обращались в больницы. Просто искали альтернативные методы лечения. Также в иске должна была быть потерпевшая сторона. Здесь потерпевших не было, это осложняло ситуацию, — считает Юлия Верещагина.

Адвокат Владимир Никулин, представляющий интересы семьи протоиерея, в беседе с «Новой газетой» заявил, что не может комментировать детали уголовного дела и позицию защиты из-за закрытого характера процесса. «Не могу, не имею права — я именно как адвокат, как защитник, — иначе я нарушаю законодательство и подлежу уголовной ответственности <…> Если бы суд мне дал разрешение разглашать эти сведения <…>, я мог бы давать какие-то пояснения», — объяснил Никулин.

Сам священник, как пояснил представляющий его интересы адвокат, «возражает против публикации его личных данных и личных данных членов его семьи, в том числе личных данных умершей дочери».

По мнению Юлии Верещагиной, приемные отец и мама ВИЧ-инфицированной девочки «были введены в заблуждение». Родители часто сами выступают в роли жертв ложной пропаганды, говорит Юлия: «Человек боится за свое здоровье, а когда дело касается здоровья ребенка, тут еще больше страха и опасений». По ее словам,

многие люди, находясь в состоянии стресса, начинают читать посты в диссидентских группах, натыкаются на путаную информацию, в которой сложно разобраться, однако им очень хочется верить в то, что там пишут.

— Мне искренне жалко родителей, которые на все это попались. Они впоследствии понимают, что натворили, но уже поздно. Они заложники ситуации. Это похоже на секту, здесь нужна и психологическая помощь, этого не хватает. Осознать, что ты убил своего ребенка, это очень страшно. Многие даже после этого продолжают отрицать ВИЧ: чтобы начать лечение после такого, нужно признать, что ты убил своих детей, не дав им терапию, — говорит Верещагина.

«Такие дети нашей стране не нужны»

Юрист «Позитивной волны» Вячеслав Самонов назвал «сложным» вопрос о том, почему оба законопроекта Минздрава так и не дошли до Госдумы. «Видимо, потому, что ВИЧ — довольно тонкая тема. Также, возможно, просто не до этого было», — говорит он.

Активистка Елена выразила мнение, что закон о ВИЧ-отрицании не принят потому, что лечение детей, которых растят родители-отрицатели, обходится бюджету в гораздо более крупные суммы, чем терапия для ВИЧ-положительных взрослых. «Зачастую это дети-инвалиды. Такие дети нашей стране не нужны», — объясняет она возможные мотивы властей. По мнению Елены, в РФ не хватает закона о пропаганде ВИЧ-отрицания и о распространении лженаучных сведений. «Это вирус, который угрожает здоровью нации. У нас эпидемия ВИЧ в стране. Недопустимо, чтобы такие сведения распространялись. Все знают — органы опеки, врачи, но на глазах у всех детей все равно убивают. Как это может происходить в современном мире? В XXI веке дети умирают от СПИДа на глазах у всех, и все в курсе», — говорит она.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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