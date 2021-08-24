Шаман Дурек поделился фото с принцессой Мартой-Луизой после воссоединения: “Счастлив снова быть с ней”

Принцесса Норвегии Марта-Луиза и ее возлюбленный шаман Дурек больше года жили на разных континентах. Шаман жил в США, пока принцесса была в Норвегии вместе с дочерьми и родителями. В августе прошлого года королевская семья публиковала фотографии с их совместного отпуска. На кадрах Дурека не было. Возможности прилететь в Штаты принцессе мешала пандемия коронавируса, но, наконец, они снова вместе.

На днях Дурек опубликовал в своем Instagram фото с Мартой-Луизой из музея Museum of Dream Space, расположенном в Беверли-Хиллз. Влюбленные в ярких нардах обнимаются на фоне спроецированного на стену изображения луны и выглядят абсолютно счастливыми.

Как вы можете видеть по выражению моего лица, я так счастлив снова быть вместе со своей амазонской богиней. Я знаю, что значит быть благословленным, потому что именно это я чувствую сейчас, когда со мной Марта-Луиза. Я живу настоящей сказкой. Я люблю эту женщину, – написал романтично Дурек под снимком.

Шаман Дурек и принцесса Марта-Луиза

Напомним, принцесса Норвегии Марта-Луиза представила подданным нового бойфренда — известного голливудского шамана Дурека — в мае 2019 года. Сложно представить более необычную пару. Она — четвертая в линии наследования норвежского престола, после брата и его двоих детей. Была в традиционном браке 14 лет и воспитывает трех дочерей – 17-летнюю Мод, 15-летнюю Леа и 12-летнюю Эмму – от первого брака с писателем и художником Ари Беном, который полтора года назад покончил жизнь самоубийством. Он занимается целительством, устраивает спиритические сеансы и проводит по всему миру лекции по различным нетрадиционным практикам. А ранее 8 лет состоял в отношениях с мужчиной. По словам пары, родители и родные принцессы приняли его в семью и наладили с ним хорошие отношения.

Когда началась пандемия, принцесса предпочла уехать в Норвегию и провести карантин с кровными родственниками. Вероятно, такое решение далось Марте-Луизе непросто – перед тем, как границы оказались закрыты, возлюбленные все же сумели встретиться в последний раз, чем вызвали волну возмущения. Марта-Луиза прилетела к Дуреку на другой конец света буквально за несколько дней до закрытия авиасообщения меду странами, а соответственно уже в разгар пандемии. Многие назвали поступок принцессы безрассудным, ведь этим полетом она поставила под угрозу здоровье своих детей и родителей, с которыми общалась по приезду домой.