Макрон приедет с визитом в Украину – МИД Франции

Кулеба отметил, что одной из тем обсуждения между министрами во время визита Ле Дриана в Украину были двусторонние отношения между странами и само присутствие министра иностранных дел Франции в Украине в День Независимости уже является сигналом от Франции, насколько важны наши двусторонние отношения.

“Мы ожидаем с нетерпением нового этапа сотрудничества – визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона совершить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений”, – сказал Кулеба.

Точную дату визита министры не назвали, но Ле Дриан выразил надежду, что визит Макрона в Украину состоится уже до конца 2021 года.

“Никогда за 30 лет независимости в Украине не было так много Франции, как сейчас. И на параде утром, очень красивом параде мы видели французские вертолеты, которые служат украинскому народу. Мы очень довольны динамикой двусторонних отношений, контрактами, которые подписываются между украинским и французским бизнесом, политическими контактами между нашими странами и теми особенными отношениями, которые сложились между президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом Макроном”, – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Зеленский четырежды встречался с Макроном, все четыре раза – во Франции. Первые три встречи прошли еще в 2019 году: первая – в апреле, после первого тура президентских выборов в Украине, вторая – в июне, третья – в декабре в рамках саммита лидеров “Нормандской четверки”.

Последняя на данный момент встреча Макрона с Зеленским прошла 16 апреля в Париже, в Елисейском дворце.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью “Укринформу” в апреле заявлял, что Макрон во время этой встречи подтвердил желание посетить Украину. Речь тогда шла о первом полугодии 2021 года.

В мае Макрон во время открытия летних террас и ресторанов в стране после карантина поднял бокал с тостом “За Украину!”, после чего Украина в своем официальном аккаунте в Twitter пригласила президента Франции “на бокал вина в Киеве”.

—