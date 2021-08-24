Кучма: В страшном сне представить не мог, что президентом, который объединит украинский народ, окажется Путин

“Я в страшном сне представить не мог, что тем президентом, который наконец-то объединит украинский народ, окажется Путин”, – написал Кучма.

Также он подчеркнул, что Украине не стоит концентрироваться на том, чтобы стать “анти-Россией”.

“Невозможно строить, продвигаться, успешно развиваться только на негативе, только чтобы “не как у них”. Отражение не живет самостоятельной жизнью. Да, Украина – не Россия. Было очень важно раз и навсегда уяснить это для понимания своей идентичности, “отдельности”, для ответа на вопрос, “кто мы?”. Но этого недостаточно для полноценной “формулы независимости”. Мало оттолкнуться от чужого берега – надо выбрать направление. Надо четко ответить, “куда мы?”. Украина – это Европа? Прекрасно. Но не слишком конкретно. Я однозначно за евроинтеграцию. Но интеграцию в какую именно из “Европ”, на которые политически и ментально делится сегодня Евросоюз? А если Европа и дальше будет меняться разнонаправленно – вслед за какой из тенденций должны двигаться мы?” – отметил Кучма.

Контекст:

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

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