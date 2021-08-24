 

Усик ко Дню Независимости Украины написал стихотворение. Видео

24.08.2021, 17:16, Новости дня
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“С днем рождения Украина, с днем рождения страна, ты для нас для всех любима сине желтая моя”, – написал спортсмен (орфография и пунктуация сохранены). 

В видео он обратился “к родненькой” и сообщил, что написал “небольшие строки” по случаю дня ее рождения. Стихотворение Усик написал на украинском, спортсмен продекламировал его: 

“Ти у мене єдина, ти у мене одна,
Ти така неймовірна – матір рідна моя.
Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,
Ти для нас всіх любима, Україна моя!
Твоя мова співуча та відкрита душа,
Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила,
І я буду молитись, щоб в теплі ти була”. 

Спортсмен на украинском только читал стихотворение, для прозы использовал русский. 

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Контекст:

Усику 34 года, он уроженец Симферополя. Был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. В 2019 году объявил о переходе в более тяжелую весовую категорию.

В рейтинге WBO Усик занимает первую позицию.

В феврале 2021 года боксер рассказывал, что ему предлагали “немалые суммы”, чтобы он сменил гражданство и выступал за другую страну. Усик отказался, по его словам, из-за любви к Родине.

В то же время спортсмен называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерении “встать на сторону монахов”, если “радикально настроенные люди” пойдут захватывать одну из украинских Лавр, и говорил, что аннексированный Россией Крым – “божий”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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