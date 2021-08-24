 

В Токио начались Паралимпийские игры 2020. Украину представят 143 спортсмена

24.08.2021, 17:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В программу Паралимпиады вошли стрельба из лука, бадминтон, бочче (спортивная игра на точность с мячом), велогонки на шоссе и треке, верховая езда, футбол, голбол, дзюдо, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, пауэрлифтинг, стрельба, волейбол сидя, настольный теннис, тхэквондо, баскетбол на колясках, фехтование сидя, регби сидя, теннис на колясках, сказано в сообщении комитета.

Бадминтон и тхэквондо дебютируют в Паралимпиаде, они заменили парусный спорт и одну из футбольных дисциплин.

Паралимпийские игры в Токио будут проходить до 5 сентября. По информации МОК, 25 августа разыграют 24 комплекта наград, а “медальный пик” придется на 28–31 августа и 3 сентября. В эти дни паралимпийцы поборются за более 50 комплектов медалей. Всего будет разыграно 540 комплектов наград, на 12 больше, чем на Паралимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро.

“Рекорд ожидается 29 августа, когда 62 золотые медали найдут на Паралимпиаде своих обладателей”, – уточнили в МОК.

Спортсмены из Бутана, Гайаны, Мальдив, Парагвая, Сент-Винсент и Гренадинов впервые выступят на Паралимпиаде. 

От Украины в соревнованиях будут участвовать 143 спортсмена, они будут бороться за медали в 15 видах спорта. Для национальной паралимпийской сборной летние Паралимпийские игры станут седьмыми по счету. 

Посол Японии в Украине Такаши Кураи посчитал символичным для украинской команды, что Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа – в День Независимости Украины. В комментарии “Укринформу” он сказал, что национальная паралимпийская сборная команда Украины очень сильная.

“С тех пор, как  независимая Украина впервые приняла участие в Паралимпийских играх в Атланте 1996 года, каждый раз национальная сборная команда увеличивала количество медалей и заняла третье место в мире на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Это свидетельствует о победе в каждой жизни спортсмена, тренера, человека, который поддерживает соревнования, а также стойкость  Украины как государства. Я это очень уважаю”, – прокомментировал он.

“ГОРДОН” ведет трансляцию церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио.

Контекст:

Паралимпиада 2020 пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.06 / ГБР открыло дело о препятствовании журналисту на защите диссертации Кивы

29.11 / Яценюк призвал украинскую власть показать “хотя бы перепелиные яйца”. Видео

13.07 / В семи крупнейших реках Европы нашли множество масок и перчаток

15.12 / В Башкирии во время пожара в доме престарелых погибло 11 человек

13.08 / Слезы человека похожи на слезы рептилий и птиц

29.12 / “В таком имидже – большинство России”, “Хулиганы”, “А мы так живем”. В сети раскритиковали “домашние” фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео

01.12 / Глава Херсонской ОГА назначен директором “Укроборонпрома” – журналист

19.07 / В Беларуси ходят слухи о гипертоническом кризе у Лукашенко, его пресс-секретарь опровергает

23.07 / Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить 80% иммунитет от COVID-19

28.06 / Минобрнауки решило приравнять стартапы в РФ к дипломным работам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика