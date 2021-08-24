Чем арбуз может быть полезен для здоровья?



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Арбуз оказывает прекрасное гидрирующее воздействие на организм, то есть насыщает его необходимым количеством влаги. Кроме того, он обладает очень низкой калорийностью (30 ккал на 100 граммов), но при этом богат клетчаткой. Так что если вы навернули половину арбуза и чувствуете себя сытым, это вовсе не иллюзия.

В одной порции (154 грамма) арбуза содержатся:

витамин С: 21% базовой суточной нормы;

Витамин А: 18% от суточной нормы;

Калий: 5% от суточной нормы;

Магний: 4% от суточной нормы;

Витамины B1, B5 и B6: 3% от суточной нормы;

Все это делает арбуз исключительно полезным для здоровья лакомством, которое может использоваться в профилактических и даже лечебных целях.

Потенциальное противораковое действие

Ученым известно противораковое свойство ликопина — одного из органических пигментов, который содержит арбуз. Потенциально он может снизить риск возникновения некоторых онкологических заболеваний. Однако исследований профилактической эффективности арбузов мало. Твердо заявлять об их противораковых свойствах нельзя. Однако регулярное употребление фруктов и приверженность к растительной диете действительно снижает вероятность развития рака.

Улучшает здоровье сердца

Исследования показали, что все тот же ликопин может помочь снизить уровень «плохого» холестерина и предотвратить его окисление. Этот природный пигмент также благотворно влияет на нормализацию кровяного давления.

Аминокислота цитруллин, которой богат арбуз, повышает уровень оксида азота, способствующего расширению кровеносных сосудов и снижению кровяного давления. Витамины А, В6, С, магний и калий, которые содержатся в арбузе, тоже благотворно влияют на здоровье сердца

Уменьшает воспаление и окислительный стресс

Благодаря высокому содержанию противовоспалительных антиоксидантов и витамину С арбуз способствует снижению воспалительного процесса, который является причиной многих хронических заболеваний. В ходе одного исследования ученые давали лабораторным крысам арбуз в виде порошка в дополнение к «нездоровой» диете. По сравнению с контрольной группой грызунов, не получавших арбуза, у них был выявлен более низкий показатель С-реактивного белка (маркера воспаления) и меньший окислительный стресс (повреждение клеток в результате окисления).

Улучшает артериальное давление у женщин в климаксе

Исследование, проведенное среди женщин в постменопаузе, показало, что употребление экстракта арбуза в течение шести недель, снизилась жесткость артерий и нормализовалось артериальное давление. По мнению ученых, это произошло благодаря цитруллину и аргинину.

Может быть полезен при мочекаменной болезни (но это не точно)

С детства нам говорили, что арбуз помогает «промывать почки», и доля истины в этом есть: он обладает сильным мочегонным средством. Именно поэтому урологи нередко его иногда рекомендуют пациентам с мочекаменной болезнью. Однако стоит упомянуть, что исследования, в которых подтвердилась эффективность арбуза в лечении этого заболевания, проводились только на крысах, которые, к сожалению, очень «далеки от народа». Поэтому людям с мочекаменной болезнью стоит применять этот метод «лечения» с большой осторожностью, и лучше после консультации с врачом.

Арбуз укрепляет здоровье кожи и волос

Арбуз содержит два важнейших для красоты витамина — А и С. Витамин С способствует выработке коллагена, который делает кожу упругой и свежей. Витамин А помогает восстанавливать клетки кожи, при его дефиците часто появляется сухость и шелушение.

И, возможно, способствует хорошей потенции

Оказывает, полезна не только красная мякоть, но и белая, которая находится ближе к зеленой корке, поскольку она содержит гораздо больше цитруллина. Эта аминокислота способствует кровотоку, и вместе с тем — улучшает эректильную функцию. Впрочем, для того чтобы добиться желаемого эффекта «виагры», вам придется съесть очень много арбузов, предупреждают ученые.

Как правильно выбрать арбуз?

Помните, что арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, поэтому их ни в коем случае нельзя покупать в торговых точках рядом с дорогами. Есть несколько правил, которых стоит придерживаться при выборе и употреблении арбуза: