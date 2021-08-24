Ученые объяснили вероятность коронавируса следовать сезонным изменениям

Ученые рассказали, может ли коронавирус следовать сезонным изменениям. Статистика ряда регионов показывает определенные тенденции, которые влияют на распространение заболевания.

После начала пандемии коронавируса целый ряд специалистов предполагают, что вспышки заболевания будут иметь сезонный характер. При таком сценарии развития распространенность COVID-19 станет сравнимой с инфекциями гриппа. В таком случае уже осенью следует ожидать новой вспышки недуга, которая далее повторится зимой.

Специалисты в области медицины предполагают, что SARS-CoV-2 отличается высокой непредсказуемостью. Однако четкого ответа, стоит ли ожидать всплеска заболеваемости в Северном полушарии, пока нет. В умеренном климате и в сезон тропических дождей обычный грипп также достигает пика. Статистика Германии, Канады, Индии, Чили и Эфиопии за март 2020- март 2021 года показал, что заражения коронавирусом увеличивались зимой, во время низких влажности и температур.

Линейно влияют на уровень заболеваемости лишь два показателя: высокая скорость испарения влаги и уровень ультрафиолетового излучения. При ярком солнечном свете и быстром испарении скорость распространения COVID-19 уменьшается. Однако пока это только теория, так как в других регионах отмечались высокие показатели инфицирования при самых разных погодных условиях. Учитывая все эти факторы, эксперты отмечают, что сезонность является только одним фактором среди множества. Учитывая это, следует и далее сохранять бдительность в любое время и при любых обстоятельствах и погодных условиях.

Источник: culturavrn.ru