 

Темникова показала упругие ягодицы в оливковом бикини

24.08.2021, 17:12, Разное
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Елена Темникова отправилась на отдых в Дубай, откуда делится с фанатами снимками. На одном из свежих фото певица предстала в оливковом бикини, которое позволило рассмотреть ее упругие ягодицы.
На фото запечатлена Елена Темникова вместе с подругой, которые купались в бассейне. Артистка под лучами солнца прикрыла глаза, наслаждаясь отдыхом после недавнего инцидента с ее котом. Дело в том, что на питомца породы саванна набросилась стая агрессивных собак. После этого артистке пришлось обращаться за помощью к ветеринарам, которые госпитализировали четвероногого животного в реанимацию, а после отправили восстанавливаться в домашних условиях.

Что касается новой публикации, то фанаты похвалили Темникову за подтянутую фигуру и упругие ягодицы. Многие написали, что артистка заслужила отдых после упорной работы и домашних проблем.

Источник: radiokp-ru.turbopages.org



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