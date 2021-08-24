Темникова показала упругие ягодицы в оливковом бикини

Елена Темникова отправилась на отдых в Дубай, откуда делится с фанатами снимками. На одном из свежих фото певица предстала в оливковом бикини, которое позволило рассмотреть ее упругие ягодицы.

На фото запечатлена Елена Темникова вместе с подругой, которые купались в бассейне. Артистка под лучами солнца прикрыла глаза, наслаждаясь отдыхом после недавнего инцидента с ее котом. Дело в том, что на питомца породы саванна набросилась стая агрессивных собак. После этого артистке пришлось обращаться за помощью к ветеринарам, которые госпитализировали четвероногого животного в реанимацию, а после отправили восстанавливаться в домашних условиях.

Что касается новой публикации, то фанаты похвалили Темникову за подтянутую фигуру и упругие ягодицы. Многие написали, что артистка заслужила отдых после упорной работы и домашних проблем.

Источник: radiokp-ru.turbopages.org