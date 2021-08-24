 

Рустам Солнцев раскрыл правду о новых отношениях Успенской

24.08.2021, 17:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Любовь Успенская опубликовала снимок, на котором незнакомый житель обнимал артистку, держа ее за плечо. После появления слухов о новом романе свое мнение решил высказать блогер Рустам Солнцев.
По словам экс-участника «Дом-2», ни о каких любовных отношениях речи идти не может. Солнцев уверен, что у Успенской в жизни больше не будет длительных и семейных отношений. Причиной стал возраст, когда уже никто не нужен. Также не все гладко в концертной деятельности из-за отмены выступлений, отметил шоумен. Успенская и без того столкнулась с рядом более важных проблем, чем поиск нового возлюбленного.

Солнцев отметил, что «нового хахаля содержать надо», что меньше всего сейчас нужно королеве шансона. Успенская – опытная женщина, поэтому при необходимости найдет партнера для секса, и для этого ей не нужно вешать на шею какого-то альфонса, заключил Солнцев.

Источник: www.popcornnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / Личное: “Снова вляпалась”

01.03 / Дело не в количестве, а в качестве: эксперт о зарубежных военных базах США

28.04 / Ученые: Изменения генов могут объяснить длительные симптомы коронавируса

14.05 / Врач Мирошников перечислил снижающие давление продукты

20.08 / Мнение: Они сражнулись за таких.

05.10 / Отец Серафим проведет на Камчатке экологический молебен

21.10 / Мнение: Новости дня-20 октября. Страх локдауна, судьба малого бизнеса и массовая стерилизация

29.01 / В Подмосковье от передозировки умер ребенок

16.03 / Названы четыре вопроса, на которые наука не дает ответов

31.07 / Компания Xiaomi презентовала в России фитнес-браслет Mi Smart Band 5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика