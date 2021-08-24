Рустам Солнцев раскрыл правду о новых отношениях Успенской

Любовь Успенская опубликовала снимок, на котором незнакомый житель обнимал артистку, держа ее за плечо. После появления слухов о новом романе свое мнение решил высказать блогер Рустам Солнцев.

По словам экс-участника «Дом-2», ни о каких любовных отношениях речи идти не может. Солнцев уверен, что у Успенской в жизни больше не будет длительных и семейных отношений. Причиной стал возраст, когда уже никто не нужен. Также не все гладко в концертной деятельности из-за отмены выступлений, отметил шоумен. Успенская и без того столкнулась с рядом более важных проблем, чем поиск нового возлюбленного.

Солнцев отметил, что «нового хахаля содержать надо», что меньше всего сейчас нужно королеве шансона. Успенская – опытная женщина, поэтому при необходимости найдет партнера для секса, и для этого ей не нужно вешать на шею какого-то альфонса, заключил Солнцев.

Источник: www.popcornnews.ru