 

Тяжелобольной Зайцев доставлен в медучреждение

24.08.2021, 17:06, Разное
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Несмотря на множество заболеваний, Вячеслав Зайцев продолжает работать и посещать различные мероприятия. Однако модельеру из-за болезни Паркинсона становится только хуже. Он с трудом разговаривает и передвигается. Зачастую знаменитости требуется посторонняя помощь.

С недавних пор Зайцев находится в реабилитационном центре “Три сестры”. Кутюрье решил поправить свое здоровье. Ему предстоит пройти физическую терапию и эрготерапию, а также курс массажа. “Хочется лучше ходить, четче говорить”, – сказал модельер.

После реабилитации Зайцев не собирается сидеть без дела. Он планирует вернуться к работе в Доме моды. По словам Вячеслава Михайловича, сейчас его сын Егор и художник Галина Крючкова создают новую коллекцию.

Кстати, перед тем, как отправиться в реабилитационный центр, Зайцев решил навести порядок в своем Доме моды. Он уволил личного помощника, который в этом году продал часть здания организации. В целом модельер недоволен работой сотрудников. По словам кутюрье, некоторые расслабились, стали опаздывать.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Вячеслав Зайцев прошел обследование в Российском институте мозга. Модельер полностью проверил свое здоровье и получил первую группу инвалидности.



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