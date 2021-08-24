 

Сотрудницу подмосковного пансионата задержали по делу об избиении пожилых

24.08.2021, 16:58, Новости дня
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В Подмосковье задержали сотрудницу частного дома престарелых после жестокого обращения с пожилыми, сообщила помощник руководителя регионального ГСУ СК Анна Тертичная.

«По ходатайству следственных органов уголовное дело, возбужденное органами МВД по факту нанесения побоев одному из постояльцев дома для престарелых в Реутове, передано в органы Главного следственного управления СК РФ по Московской области для организации дальнейшего расследования. Следователем следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК РФ по Московской области задержана 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев постояльцу заведения», – сообщила Тертичная ТАСС.

Она пояснила, что подозреваемая работала санитаркой в учреждении, она допускала в отношении подопечных жестокое обращение и не оказывала необходимого за ними ухода.

Эти действия попали на видеозапись, которую позже опубликовали СМИ.

«В настоящее время подозреваемая задержана, ее допрашивает следователь. Проводятся следственные действия с руководством и учредителями дома престарелых. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», – добавила Тертичная.

Ранее по факту жестокого обращения с постояльцами элитного пансионата «Олимпия Хаус» в подмосковном Реутове начала проверку полиция. В СМИ публиковали видеозапись, на которой запечатлено, как постояльцы лежат на испачканных фекалиями простынях, некоторые пожилые люди ползают по полу практически полностью раздетыми. Также на записи видно, как женщина бьет тряпкой для пола по лицу мужчину, находящегося на полу в коридоре.



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