Признанный иноагентом телеканал «Дождь» получил от ЕС более 130 тыс. евро

Телеканал «Дождь», признанный иноагентом в России, получил от Европейского союза в лице Еврокомиссии за освещение отношений между ЕС и Россией свыше 130 тыс. евро, что стало причиной признания канала агентом, сообщил Минюст.

«Согласно полученным сведениям от Роскомнадзора ООО «Телеканал Дождь» ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО «Телеканал Дождь» получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро. Также Росфинмониторингом установлено получение ООО «Телеканал Дождь» опосредованного иностранного финансирования через российские фонды», – сообщило министерство на своем сайте.

Ведомство отметило, что эта организация систематически распространяет материалы иностранных СМИ-иноагентов. Роскомнадзор с июля 2020 по июль 2021 года выявил распространение и цитирование в сетевом издании tvrain.ru и на телеканале «Дождь» (учредитель ООО «Телеканал Дождь») материалов следующих СМИ: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Телеканал Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)», «Сибирь.Реалии», «Север.Реалии», SIA «Medusa Project», «VTimes.io» и так далее.

«Согласно статье 6 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников», – указали в Минюсте.

Ведомство пояснило, что, принимая решение о включении «Дождя» в список иноагентов, действовало в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке.

Напомним, телеканал «Дождь» и Istories Fonds были включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России. После выяснилось, что «Дождь» получил не менее 3,7 млн рублей из-за рубежа.