 

Порошенко облили зеленкой в Киеве

24.08.2021, 16:58, Новости дня
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Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео, его опубликовали в СМИ.

Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, информирует «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков есть бывший премьер Арсений Яценюк, и экс-глава МВД Арсен Аваков, и экс-глава СНБО Александр Турчинов, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.



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