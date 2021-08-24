Порошенко облили зеленкой в Киеве

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в Киеве, инцидент попал на видео, его опубликовали в СМИ.

Инцидент произошел у входа в метро Крещатик, в тот момент, когда экс-глава государства направлялся в правительство, информирует «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Напомним, в числе облитых зеленкой украинских политиков есть бывший премьер Арсений Яценюк, и экс-глава МВД Арсен Аваков, и экс-глава СНБО Александр Турчинов, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.