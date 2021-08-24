Космическая дурь – Личное мнение

На эту осень, как уже многие слышали, назначены съёмки кино в космосе и о космосе. Юлию Пересильд нарядят в скафандр и отправят на МКС. К станции с третьей попытки героически пристыкован научный модуль. Дырки в российском сегменте заклеены скотчем.

Теперь все гадают, почему в космос посылают Юлю, а не какую-нибудь хорошую актрису типа Чиповской.



Фото: Соцсети

Не найдя других объяснений, на общем собрании тусовка решила, что Пересильд бросила своего Учителя и вступила в связь с Абрамовичем.

Только так, по мнению салатниц, можно попасть в космос.

Скажу сразу, что все сплетни о Пересильд и Абрамовиче — несуразное враньё. Взгляните на эти короткие рабоче-крестьянские кисти. Посмотрите и на качество кожи лица Юли — человек с 12 миллиардами долларов такое не трогает.



Фото: Соцсети

Вы же не поедете покупать дублёнку в Турцию? Так вот и Абрамович имеет свои стандарты качества.

А как же космос? Почему туда послали Юлю?

Ну, и на это, даже не приплетая никаких олигархов, есть ответ.

Поступило задание — пропагандировать космос. Илон Маск запустил в небеса автомобиль. Почти до космоса долетел Брэнсон. Слетал и вернулся Безос.

А мы чем хуже? Даёшь догнать и перегнать Америку?!

Дальше началась обычная бюрократическая волокита. Предстояло решить 2 важных вопроса:

1) Кого послать, чтоб не жалко?

2) Кто сумеет договориться о своей протеже?

Алексей Учитель — не последний в кино человек. Юля изъявила желание стать первой актрисой-космонавтом. Звёзды сошлись и ответ на оба главных вопроса был найден.

Путь Пересильд в космос, конечно же, не оплачен деньгами олигархов. За него заплатили все мы — ведь кино, тем более космическое, субсидируется государством.

В космосе Юлька гордо поднимет забрало шлема скафандра. Посмотрит на зрителя потухшими глазками. Пожухлую, как подмоченную картошку, кожу лица можно будет списать на космические лучи и усталость.

Возможно, после провала фильма в прокате, Юле дадут премию и медаль. Ну, чтобы ей не обидно было.

Впрочем, не исключён вариант, что Пересильд отважно погибнет в космосе или ещё до него. Модуль Наука вон кое-как пристыковали к МКС.

Тогда на малой родине в Пскове Пердесильдихе поставят памятни. Не исключено, что даже из бронзы. Обыватели по традиции начнут воровать землю с могилки, чтобы заговаривать несчастья в личной жизни, а имя её навсегда впишется в историю космонавтики.

Да, имя обязательно впишется в историю космонавтики. Будут потомки читать про это и диву даваться — эвона, не только Белку и Стрелку в космос предки пускали, но и целую актрису не побоялись отправить к звёздам!

Гордиться за нас будут, ух. Да?

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