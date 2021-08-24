Вплавь из Отечества!

Пять морских побегов из СССР.

Теплоход «Леонид Собинов». Фото: Gordon Dalzwll

Сначала такая история.

Из иллюминатора стоявшего в австралийском порту советского теплохода выпрыгнул кок. И добрался до берега.

Дальше, как водится: наш консул, попытки уговорить вернуться, обещания, угрозы… Не удалось. Товарищам по команде это стоило разбирательств на Родине, кого-то наказали…

Кока не отдали.

Через три года этот же теплоход снова прибыл в Австралию. Идут по городу наши моряки, видят лавочка, и в лавочке за хозяина — ба! — старый знакомый! На теплоходе рассказали первому помощнику (замполиту, значит), и тот решил восстановить порушенную было репутацию советского человека. Продумал операцию, организовал группу надежных ребят…

В общем, явились к лавочке, скрутили кока, в качестве пьяного доставили на борт, там как-то спрятали… В общем, вывезли на Родину.

И тут получили по-настоящему. Кок, оказывается, был нашим агентом, удачно внедрившимся…

Думаю, историю придумали непосредственно в КГБ. Очень уж поучительная.

…А вот настоящие случаи из жизни.

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Погружение Курилова

Станислав Курилов работал инструктором по глубоководному погружению во Владивостоке и по профессиональным причинам мечтал выезжать в иностранные командировки.

Однако власти отказывали ему в том числе и потому, что за границей у него жили родственники: его родная сестра, вышла замуж за индуса, уехала с ним в Индию, а затем эмигрировала в Канаду.

Станислав Курилов. Фото: ru.rbth.com

В декабре 1974 года его наконец отпустили в круиз на лайнере «Советский Союз», маршрут которого проходил от Владивостока до экватора и обратно — без захода в иностранные порты. Ночью 13 декабря Курилов спрыгнул с кормы судна в воду. Он проплыл до филиппинского острова Сиаргао около 100 километров. Такой путь он преодолел без еды, питья и сна.

Филиппинские власти депортировали Станислава в Канаду, где он получил канадское гражданство. В Канаде Курилов устроился разнорабочим в пиццерию, а вскоре, подучив английский, работал в канадских и американских фирмах, занимающихся морскими исследованиями. Во время одной из командировок в США он познакомился с советскими эмигрантами Александром и Ниной Воронель. У них в гостях в Израиле встретился с Еленой Генделевой, ставшей его женой. После свадьбы Станислав поселился в Израиле и устроился в Хайфский океанографический институт.

Курилов погиб 29 января 1998 года во время водолазных работ: он с товарищем выпутывал оборудование из рыболовных сетей, запутался в одной из них и выработал весь воздух.

В СССР Курилову был вынесен заочный приговор: 10 лет лишения свободы за измену Родине.

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Официантка Гасинская

Восемнадцатилетняя Лилиана Гасинская была официанткой на круизном теплоходе «Леонид Собинов».

14 января 1979 года теплоход «Леонид Собинов» стоял в порту города Сидней, и, дождавшись темноты, она надела на себя красный купальник (знала, по слухам, что красный цвет отпугивает акул), пролезла через иллюминатор и прыгнула за борт.

Вырезки австралийских газет со статьми о Лилиане Гасинской. Фото: архив СБУ

Только утром на теплоходе обнаружили, что Гасинская сбежала. Советские дипломаты заявили властям Австралии, что они обязаны выдать гражданку СССР и вернуть ее на судно. Лилиана в это самое время уже пряталась в доме фотографа из газеты Daily Mirror.

Ее не выдали.

У нее все в общем-то сложилось, как она хотела. Дважды выходила замуж, причем второй раз — за английского миллионера. В начале двухтысячных перевезла в Лондон с Украины родителей. С прессой не общается.

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Третья попытка Ветохина

Сначала Юрию Ветохину не везло.

В 1963 году попытка побега из Батуми у Юрия Ветохина не удалась. Готовиться он начал с 1961 года, совершая марафонские заплывы, обычная дистанция была как раз 20 километров — до Турции. Но ветер и волна были встречными, и после ночи напрасных усилий ему пришлось вернуться.

Через четыре года он рванул в Турцию из Коктебеля. Отплыв на десять километров, надул небольшую резиновую лодку. Но был замечен военным кораблем и загремел на 9 лет в психушку.

Выйдя, Ветохин вновь попробовал батумский маршрут. И на этот раз удача улыбнулась ему.

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Маршрут Комиссарова

К 1965 году ленинградец Владимир Комиссаров был чемпионом СССР по пятиборью и в Батуми приехал на тренировки.

Трижды шторм мешал переплыть границу. На четвертый раз все получилось. В Турции Комиссаров не задержался. Он переехал в США, был тренером, изучал английский.

К середине 70-х был преподавателем русского языка и аспирантом университета в Вермонте, готовясь защитить степень магистра по русской литературе.

…Наверное, случаев, когда из страны победившего социализма спасались вплавь, было больше, в том числе — успешных. Но, обратите внимание, ни один из этих бежавших «измены Родине» не совершил, жизнь за границей тому свидетельство (разве что Гасинская, на первых порах снимавшаяся для «мужских» журналов). Все четверо (сейчас невозможно объяснить — зачем) рисковали жизнью, совершив спортивные и человеческие подвиги. Думаю, что Станислав Курилов при этом установил неубиваемый рекорд.

Долго казалось, что побит он не будет — нет повода.

Теперь, похоже, поводы появляются.

Павел Гутионтов, обозреватель

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