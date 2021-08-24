 

Алиса Теплякова планирует выйти на пенсию в 18 лет

24.08.2021, 16:31, Разное
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Девятилетняя девочка-вундеркинд продолжает строить планы на будущее и удивлять ими своих сверстников. Юная студентка психологического факультета МГУ уже решила закончить университет за 2 года. После получения диплома Теплякова устроится на первую работу, а к моменту своего совершеннолетия хочет стать пенсионером.

«ЕГЭ я сдала в восемь лет. В 9 поступила в МГУ. В 11 закончу университет. С учетом моих талантов и способностей я считаю, что имею право рассчитывать на преждевременную пенсию. Немногие добиваются таких высоких результатов в столь юном возрасте, так что для меня государство может сделать исключение. Не вижу смысла дожидаться 60 лет. Я уже ощущаю себя зрелой, состоявшейся женщиной. Сейчас мне хочется поскорее завершить учебу на психологическом факультете, чтобы начать помогать родителям. А то живем такой большой семьей в однушке, где нам немного тесновато. Как только получу диплом и найду работу, то сразу же съеду от родителей. На пенсии тоже планирую работать. Знаю, что у работающих пенсионеров пенсия не индексируется, но я к этому готова», — сказала Теплякова.

Папа девочки Евгений поддерживает стремления дочери, но признается, что не все они могут сбыться в силу объективных причин. Евгений Тепляков считает, что дочери придется повременить с выходом на пенсию и сосредоточиться на учебе в аспирантуре для написания кандидатской диссертации.

«Алиса большая фантазерка и этого у нее не отнять. Думаю, что после университета мы будем получать ученую степень или второе высшее образование. В общем, посмотрим. Если Алиса снова не поступит на бюджет, то я готов оплатить ее обучение», — подчеркнул Евгений Тепляков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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