Epic Games предлагает компании Sony 200 млн долларов за порт игр с PlayStation на ПК

Судебный процесс между компаниями Epic Games и Apple стал источником для инсайдерской информации о происходящем на рынке видеоигр. Во время одного из заседаний стало известно, что компания Epic Games предлагала японской Sony 200 млн долларов США только за то, чтобы получить право использовать специальный порт для видеоигр, совместимый со знаменитыми консолями PlayStation.

Если бы сделка состоялась, Epic Games получила бы огромные конкурентные преимущества на рынке игрового контента, отмечают эксперты.

Однако и цена настолько велика, что стоимость игр стала бы очень высокой. Также пока неизвестно, о каких именно тайтах шла речь. И о результатах этих переговорах также пока нет никакой публичной информации.