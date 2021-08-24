Xiaomi предлагает к 1 сентября скидки на свои товары в России

Как сообщили представители китайской компании Xiaomi, они начали сезон распродаж, посвященный началу нового учебного года. До 1 сентября цены на многие мобильные гаджеты будут уменьшены вдвое.

Также крупные скидки можно будет получить на ноутбуки и наручные электронные устройства. Смартфоны и другие гаджеты подешевеют в среднем на 50%.

По словам экспертов, это далеко не единичный пример на российском рынке. К первому сентября многие производители с мировым именем объявили о проведении выгодных для покупателей акций. Разумеется, размер скидок зависит от востребованности товара на рынке. Так, пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop подешевел в эти дни на 6 тыс. рублей, а смартфон – на 2 тысячи.