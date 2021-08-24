“Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня”. Бочелли на концерте ко Дню Независимости исполнит с Джамалой молитву The Prayer

“Я счастлива, что маэстро выбрал именно меня и сегодня мы вместе споем одну из его выдающихся песен. Особенно приятно исполнять настоящую молитву The Prayer после легендарной [канадской певицы] Селин Дион”, – написала артистка.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Контекст:

Бочелли родился в Италии в 1958 году. Обучаясь оперному пению, он вынужден был по ночам подрабатывать артистом в ресторанах. Дебют Бочелли в качестве тенора состоялся в 1994 году на фестивале в Сан-Ремо. Выступал перед Папой римским, выпустил множество альбомов, награжден звездой на голливудской “Аллее Славы” за вклад в театральное искусство (оперу). Несколько раз выигрывал премии Classical Brit и World Music Awards, номинировался на Grammy и Emmy.

24 августа Бочелли выступит в Киеве с программой “Голос моей души” в поддержку создания Центра современного искусства – музея Ивана Марчука. Во время концерта на экранах будут оживать картины украинского художника, которые, переплетаясь с изящными ариями итальянского тенора, создают невероятное многомерное художественное полотно для зрителя.

Бочелли уже выступал в Киеве – в 2017 году прошел его концерт на НСК “Олимпийский” с украинским Национальным хором имени Веревки и в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины.

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