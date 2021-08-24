 

24 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

24.08.2021, 16:24, Новости дня
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В декабре того же года был проведен всеукраинский референдум, на котором более 90% проголосовавших граждан высказались в поддержку независимости Украины. Через три месяца правительство издало постановление “О Дне Независимости Украины”, в котором говорилось: “Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины”.

Сегодня в Киеве прошел военный парад, а вечером в Национальном спорткомплексе “Олимпийский” состоится праздничный концерт, в котором примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко и другие. Весь список артистов опубликован здесь.

В православной традиции сегодня именины у Александра, Василия, Клавдия, Макария, Максима, Марка, Мартина, Федора, Марии и Сусанны.

Согласно народным приметам:

дым по земле стелется – к дождю;
если на этот день попадает новолуние и выдался хороший летний день – осень будет теплой и солнечной;
если в этот день безветренно – два-три дня будет хорошая погода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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