 

Онлайн-сервис Airbnb предложил бесплатное размещение для 20 тыс. беженцев из Афганистана

24.08.2021, 16:24, Новости дня
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“С сегодняшнего дня Airbnb начнет бесплатно принимать 20 тыс. афганских беженцев по всему миру”, – написал он. 

Starting today, Airbnb will begin housing 20,000 Afghan refugees globally for free.

— Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

Чески добавил, что ситуация с афганскими беженцами является одним из “крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени”. Он надеется, что такой шаг Airbnb станет стимулом для других представителей бизнеса совершить аналогичный поступок.

I hope this inspires other business leaders to do the same. There’s no time to waste.

— Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

“Если вы готовы принять семью беженцев, дайте понять и я свяжу вас с нужными людьми”, – отметил он. 

If you’re willing to host a refugee family, reach out and I’ll connect you with the right people here to make it happen!

— Brian Chesky (@bchesky) August 24, 2021

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

К 20 августа, по оценкам НАТО, из Афганистана после захвата страны талибами эвакуированы 18 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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