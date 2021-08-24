 

Названы симптомов возможного поражения печени

24.08.2021, 16:20, Разное
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Медики назвали симптомы, которые могут указывать на серьезное поражение печени. Опасное заболевание может проявляться и в не очевидных признаках, однако не принятые вовремя меры опасны полным разрушением органа или раком.
Печень в организме человека ответственна за очищение крови и выведение вредных веществ. Нарушения работы этого органа влияет на общее самочувствие и может привести даже к летальному исходу. Чтобы сберечь здоровье, важно вовремя заметить признаки вероятного поражения печени. В первую очередь, о жировом гепатозе с аномально высоким уровнем жира в органе, свидетельствует повышение температуры и озноб с лихорадкой. Такие признаки провоцируются инфекцией при прогрессировании недуга.

Кроме того, при нарушениях работы печени у пациентов фиксируется сбивчивое дыхание. Возможно и наличие рвоты кровью, а также слишком темный и даже черного цвета дегтеобразный стул. Свойственны при поражении этого органа и не очевидные признаки в виде спутанности сознания, апатии и постоянного желание спать.

Ухудшается состояние печени из-за нарушения обмена веществ и вызванного этим метаболического синдрома. Также высоки риски у людей с повышенным весом и злоупотребляющих алкогольными напитками. Медики обращают внимание, что при каждом подобном симптоме следует экстренно обратиться за консультацией к лечащему врачу. Не принятые вовремя меры могут привести к циррозу и появлению злокачественных новообразований.

Источник: ufacitynews.ru



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