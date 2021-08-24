 

Сафронов раскрыл отношение Стефановича к титулу «экс-муж Пугачевой»

24.08.2021, 16:20, Разное
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Никас Сафронов во время съемок в студии «Первого канала» дал свои комментарии по поводу того, как его покойный друг Александр Стефанович относился к титулу «экс-муж Аллы Пугачевой». Художник и его сын Лука предпринимали усилия, чтобы помочь режиссеру справиться с последствиями COVID-19, но болезнь оказалась сильнее.
В Сети часто появлялась информация о том, что Александру Стефановичу не нравились подобные высказывания. Никас Сафронов уверяет, что его приятель спокойно реагировал, когда его представляли «бывшим супругом Примадонны». По словам художника, режиссер в своем деле достиг значимых высот, получив множество наград и званий. Кроме этого, покойный Александр Стефанович никогда не позволял себе пользоваться славой экс-жены.

Режиссер посвятил Алле Борисовне картину «Кураж». Несмотря на то, что они не виделись примерно 35 лет, артисты с теплотой отзывались друг о друге. Как пишет издание «Глобалмск», Александр Стефанович в одном из последних интервью сказал, что не жалеет о своем браке с известной певицей. Он считал, что Примадонна сама добилась всего, что у нее есть.



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