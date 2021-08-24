Xiaomi свернула производство Redmi Note 10 из-за дефицита чипов

Компания Xiaomi, а именно представители индонезийского подразделения, рассказали о том, что производство модели Redmi Note 10 прекращено. Они призвали приобретать другие смартфоны из этой линейки из-за дефицита чипов.

Эксперты считают, что данная ситуация коснется всех рынков, где продаются гаджеты Xiaomi. С момента запуска Redmi Note 10 у компании дела с этим смартфоном шли не очень хорошо. Весной пользователи, которые приобрели данную модель, жаловались на то, что дисплей устройства плохо реагирует на касания и зависает. Кроме этого, при активации темного режима или режима 120 Гц, он начинал мерцать.

Представители Xiaomi в Индонезии призвали не покупать модели Redmi Note 10S, Note 10 Pro и Note 10 5G. Флагманский гаджет оснащен процессором Snapdragon 678. Емкость аккумулятора гаджета 5000 мАч, есть поддержка 33-Вт быстрой зарядки. Redmi Note 10 может похвастаться камерой 48 мегапикселей.

Источник: www.ferra.ru