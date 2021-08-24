Реконструкция Владимирского пруда завершится к октябрю

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24.08.2021, 16:14, Разное
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Пруд – визитная карточка общественного пространства возле крупного транспортного узла на пересечении шоссе Энтузиастов, одноименных станций метро и МЦК, а также Северо-Восточной хорды. Реконструкцию начали весной, так как водоем обмелел и зарос, также разрушилась береговая полоса.

«Осушили пруд и оборудовали технологические съезды для спецтехники, удалили и вывезли 8,5 тыс. кубических метров илового осадка, что составляет 100% от общего накопленного объема», – говорится в сообщении.

Специалисты увеличат глубину пруда до 3,3 метра: солнечные лучи не смогут прогреть водоем, а значит он перестанет зарастать травой. После основных работ на дне восстановят водоупорный слой – он удержит уровень воды. Полуразрушенную береговую полосу в 831 метр укрепят специальными конструкциями.

На пруду появятся две большие зоны биоплато, на каждой – высадят водные растения. Они не только помогут самоочищению воды, но и создадут условия для размножения рыб и гнездования водоплавающих птиц. Для того, чтобы пернатым было удобнее выходить из пруда, со стороны входа в метро «Шоссе Энтузиастов» сделают пологие откосные берега.



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