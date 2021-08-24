Мнение: Письмо: “Такая постановка вопроса убивает”

Это письмо – кошмарный сон мужчин.

То, из-за чего радикальные секты считают, что права и свободы женщин вредны для детей, делают детей слишком уязвимыми.

Когда женщина беременеет, общий с мужчиной ребенок оказывается целиком в ее власти, она может слать мужчину лесом, вести себя вызывающе и безответственно, может заявить, что ее тело – ее дело и что она в праве своим телом как угодно рисковать, а видя, как мужчина боится за ребенка, может издеваться и упиваться властью.

Мужчине остается воспитывать в себе смирение и тренировать границы.

Не нужно думать, что таких бестолковых женщин мало, именно таких сейчас много. И пока они множатся. Это происходит потому, что ответственности у женщин становится меньше, а уверенности в правах больше. Субъективные границы все шире, объективные границы – наоборот.

А потом женщины пишут страшилки вроде романа “Рассказ служанки”. Потому что на воре шапка горит, они догадываются, что нельзя, обладая такой властью над новой жизнью, руководствоваться только своими интересами, а не интересами этой жизни. Нельзя лишать фактических прав того, кто тоже несет ответственность за ребенка, зависит от этого ребенка и должен опекать этого ребенка. Это – война. Чтобы жить в мире, необходимо уважать права другой стороны и осознавать, что ребенок – общая территория.

Или нужно предохраняться от зачатия и оставаться чайлдфри: независимыми и свободными. Лучший выбор для настоящей феминистки. Потому что о личных правах можно говорить только на личной территории, на общей территории – общие права.

Иначе мужчины стремятся либо избегать женщин, либо искать экономические рычаги давления на них.

Оба эти способа – не в границах.

Давайте попробуем увидеть, какие действия мужчины – в границах, учитывая, что автор – неистовый рапан, корона которого оплетена густым ЗВ: быть матерью она не рвется, беременностью не дорожит и поэтому легко идет на конфликт и готова вспыхнуть от любого упрека как канистра бензина.

Попробуете самостоятельно?

Для этого нужно понять КП мужчины. Посмотрим, как вы в этом разбираетесь.

mercurial13

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Прошу разбора моей ситуации.

Неделю назад я узнала, что беременна. В один день с утра тест показал 2 полоски, я обрадовала своего гражданского мужа, а днём у меня случились коричневые выделения. Я подумала про неладное и пошла к врачу. В женской консультации мне поставили 6-7 недель беременности и сразу же госпитализировали с угрозой выкидыша. В больнице врач сделала мне УЗИ, показала уже бьющееся сердечко и сказала, что это нормально развивающаяся беременность, и госпитализации не требуется. Такое бывает примерно у 25% женщин.

С моим гражданским мужем, А., мы живём вместе 4 года. Все 4 года мы пытались завести ребёнка, но ничего. Обследования у врачей тоже ничего не показали – оба здоровы и фертильны. Надо сказать, я не из тех женщин, кто очень хочет ребёнка, видит в этом смысл жизни и всё такое. Меня пугает то, что я вижу у знакомых – отсутствие личного времени, усталость и т.п. Поэтому в целом я не переживала, что ничего не происходит, но гипотетически была непротив.

Чуть раньше, чем я поняла, что беременна, я написала заявление об увольнении с работы, где работала последние 1,8. Я работаю в отеле старшим администратором службы приёма и размещения. Сам отель мне не нравится, но я устроилась туда перед самой пандемией, и поменять место работы уже было сложно. А потом я очень подружилась со своей начальницей, научилась работать и брать на себя ответственность, меня повысили, я начала больше зарабатывать, я чувствую уважение со стороны коллег. В моей жизни это первый такой опыт и маленький успех, потому что до этого я работала моделью (а это всегда очень нестабильный заработок), а между заграничными поездками подрабатывала то там, то тут. Я теперь могу немного помогать родителям, у меня наладились с ними отношения.

Но вот моя руководитель решила уволиться, и позвала меня с собой в другой отель. Недолго думая, я написала заявление, так как я очень устала (отель большой, гостей очень много, а персонала в разных отделах постоянно не хватает, качество оказываемых услуг падает, и кричать все гости, конечно, приходят на ресепшен).

Вчера я снова была у врача, чтобы открыть больничный. Угроза, как я понимаю, миновала, но на неделю меня посадили дома.

И вот я начала думать о том, как дальше. Несмотря на то, что работа в этом месте мне уже не очень, на мой взгляд, было бы разумно отозвать своё заявление и доработать до декрета, чтобы потом получать нормальные выплаты, а не три копейки в месяц. Хоть какие-то свои деньги, для меня это важно.

Но у А. ОЗ гораздо больше моей и бОльший достаток, и он совсем другого мнения на этот счёт. Вчера он сказал, что не хочет, чтобы я работала, потому что на моей работе неблагоприятная среда и это всё будет плохо влиять на ребёнка. Ещё он предложил мне замуж, “раз тебе так нужны социальные гарантии”. Дальше мы рассорились, потому что я сказала, что уже чувствую себя в клетке, и состоялась следующая переписка:

А.: если бы эта работа действительно давала тебе хоть какую-то финансовую независимость и хоть какую-то защищённость..

но ты по факту находишься в рабстве, где убиваешь своё время и здоровье за нищенские подаяния. я тебе сто раз предлагал начать своё дело, которое даст тебе и деньги, и уверенность, и чувство стабильность. но нет! тебе это не надо!

вместо этого ты снова хочешь надеть на себя ошейник и вернуться в рабство, из которого ты только что вырвалась

+ ещё рискуя жизнью ребёнка.

я просто В АХУЕ от такого отношения.

Я: я в шоке от твоего отношения, ты меня ни во что не ставишь, и не ставил, как я сейчас понимаю. Ты почему-то считаешь, что ты вправе кричать на меня и осуждать всё, чем я занимаюсь

А.: ты определись уже чего ты хочешь в жизни

ты готова рисковать жизнью ребёнка ради 20 т рублей !! (*это примерно сколько я буду получать выплат*)

ты хоть подумай какую дичь ты говоришь !!

Я: рискуешь ты сейчас, когда устраиваешь мне скандалы. это куда больший стресс, чем на работе

А.: я даже слушать эту дичь не хочу

если тебе рабство дороже жизни ребёнка – тут и говорить не о чем…

решай сама, что тебе в жизни приоритетнее

хочешь стоять всю жизнь за стойкой и сносить хамство и унижения – вперёд. твоя жизнь – твой выбор

Я: это звучит, как манипуляция

А.: я тебе предложил поддержку и заботу

не надо – значит не надо

Я: это больше похоже на ультиматум

А.: если ты мою поддержку воспринимаешь как манипуляции и зависимость – не буду навязываться – возвращайся в отель и ухайдокивайся там до пенсии. лучшая дорога в нищету

нормально работать и нормально зарабатывать ты сама не хочешь. и всячески избегаешь заработка

что я ещё тут могу сделать?

Я: вся твоя “поддержка” пропитана вот такими унижениями

как ты думаешь, радостно мне от твоих слов и вдохновляют ли они меня на свершения?

А.: хорошо. не бери. кто тебя заставляет?

возвращайся на ресепшн, если в этом твой смысл жизни

Я: не пиши мне больше ничего, пожалуйста – я уже достаточно расстроена на сегодня

Я: *в сердцах скидываю картинку, на которой написано “дети это не смысл жизни, это новая ступень в жизни любящих. Ребенку не нужна излишняя любовь, он будет счастлив в семье, где родители уважают и любят друг друга”*

Я: Это то, что уже упущено у нас

А.: что это значит?

ты хочешь сказать, что ты меня не уважаешь? и не любишь?

Я: нет, это ты меня не уважаешь.

Дальше А. блокирует меня и удаляет из друзей. Это уже не первый его нападок на мою работу и самореализацию. Может я неправа, что не пытаюсь замутить бизнес на деньги А., но мне важно, что у меня есть что-то маленькое, выстраданное, но зато полностью своё.

Вчера я представила, что у нас уже есть ребёнок, и А. таким же манером разговаривает со мной при ребёнке, и мне сплохело. Мне не хочется сейчас наломать дров, но перспектива ужасает. Я, кажется, начинаю понимать, почему от него резко, без предупреждения, ушла первая жена и до сих пор его ненавидит, и почему его бросали предыдущие девушки.

Я и непротив бросить сейчас работать и пойти учиться на какие-нибудь курсы, заняться своим хобби, обустройством дома, но такая постановка вопроса меня убивает. Я чувствую себя нивелированной до матки. Все эти “давая я с тобой пойду на УЗИ”, “давай устроим совместные роды” меня не умиляют, а, скорее, отталкивают.

Не знаю, как быть. Заранее спасибо.

С уважением, ****