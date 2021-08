Мнение: Про дочь сбежавшего афганского презика я уже рассказал. Теперь про сына.

Он тоже в Америце. Ога. А как жа?

Его отец, возглавляющий правительство Афганистана, бежал из Кабула на вертолете с $169 млн. наличными и четырьмя автомобилями (не кидайтесь какашками в переводчика – там написано в статье, видать вертолёт был немаленький: fled Kabul in a helicopter stuffed with $169 million in cash and four cars), но Тарек Гани ведет совершенно иное существование в качестве профессора экономики, проживающего в одном из самых благородных районов Америки, сообщает DailyMail.com.

Жизнь 39-летнего сына изгнанного Ашрафа Гани не может быть более непохожей на ужасы, разворачивающиеся на улицах афганской столицы, где талибы начинают вершить террор и убийства.



Он и его партнерша Элизабет Пирсон (фото) владеют безупречным таунхаусом стоимостью 1,2 миллиона долларов, покрашенным в красный цвет, всего в миле от здания Капитолия в очаровательном анклаве Вашингтона.

Пара купила свой дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами за 959 000 долларов в 2018 году, и он резко вырос в цене после пандемии Ковида. Средние цены на недвижимость в этом районе входят в первые семь процентов по стране.

Тарек родился в США и вырос в Мэриленде вместе с Ашрафом, мамой Рулой, уроженкой Ливана, и сестрой 43-летней Мариам, которая, как выяснил DailyMail.com, является бруклинским хипстером.

Он только что вернулся к профессорской деятельности после двухлетнего пребывания на посту главного экономиста Международной кризисной группы, которая называет себя "независимой, некоммерческой, неправительственной организацией, занимающейся предотвращением и разрешением смертоносных конфликтов".



И это после множества выдающихся академических достижений и ассоциаций с другими ведущими организациями, связанными с самыми престижными университетами страны.О его работе в Центре глобального развития – некоммерческом аналитическом центре, расположенном в Вашингтоне и Лондоне, – организация написала: "Преданность Тарека Гани делу глобального процветания и искоренения бедности – это не только часть того, кем он является; это также большая часть того, откуда он родом.

Будучи студентом Стэнфордского университета, он взял годичный отпуск, чтобы пожить в Афганистане и поработать помощником своего отца Ашрафа Гани, который занимал пост министра финансов после падения Талибана.

Наблюдение за процессом государственного строительства в хрупком государстве, несомненно, оказало на него глубокое влияние, и это стало определяющим аспектом его многообещающей карьеры".

Однако, несмотря на свое гордое наследие, опыт и опыт борьбы за предотвращение войны, он прямо отказался обсуждать разворачивающуюся ситуацию в Афганистане, когда DailyMail.com пришел к нему домой, чтобы спросить его об этом.Он решительно сказал "нет" и закрыл входную дверь.Несколько часов спустя он был замечен в районе Логан Серкл, одном из самых фешенебельных в Вашингтоне.Сначала он зашел в элитный магазин часов и кожаных изделий. Надев синие шорты, голубую футболку и шлепанцы, он направился к столику на улице в модном кафе-закусочной.Там он подождал, после чего к нему присоединилась неизвестная подруга. Они обнялись, а затем сели поболтать за стаканами воды.

