 

В Молдавии вместе с «Волонтерами Победы» прошли мероприятия в честь годовщины освобождения Кишинева

24.08.2021, 16:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМолдавия 24 августа отмечает 77-ю годовщину освобождения Кишинева от фашистов во время Ясско-Кишиневской операции, жители города вместе с международным представительством «Волонтеров Победы» провели вечер военных песен в городе.

«Сегодня как никогда важно помнить, что происходило во время Второй мировой войны. Потому что, зная о тех страшных событиях, мы никогда не захотим их повторения. Наш мир очень хрупок, и мы всеми силами должны оберегать его, хранить, помня уроки прошлого. Здорово, что у нас есть такие единомышленники по всему миру, готовые сохранять эту память», – приводятся слова руководителя «Волонтеров Победы» Ольги Амельченковой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Считаю абсолютно недопустимой фальсификацию истории Великой Отечественной войны, принижение героического подвига воинов армии-освободительницы, уравнивание ветеранов Красной Армии с солдатами войска генерала Антонеску», – сообщил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, две великие даты – День Победы 9 мая и День освобождения Кишинева от нацистских захватчиков должны праздноваться на государственном уровне.

В преддверии дня освобождения Кишинева от нацистских войск «Волонтеры Победы» Молдавии посетили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в стране. Одной из них стала Максим Нина Дмитриевна. В военные годы уроженка Кишинева находилась в блокадном Ленинграде. Активисты передали «Письма Победы», а также выразили глубокое уважение и благодарность за мирное небо над головой.

«Мы посещаем ветеранов очень часто. Для нас это стало доброй традицией. Мы бережно подготавливаем приятные подарки для наших героев и с нетерпением ждём встречи с ними. За несколько лет мы стали добрыми друзьями, с радостью ходим в гости. Каждый раз узнаем все больше о тех страшных временах и событиях. От рассказов ветеранов на глазах наворачиваются слезы. Какие трудности им пришлось пройти и не потерять веру в доброту и любовь. Я обязательно буду рассказывать своим детям те истории, которые я когда-то услышала из уст героев, из уст победителей. Наша общая история не должна быть забыта или переписана», – поделилась участник движения в Молдавии Анна Марущак.

Также в день празднования освобождения города местные жители совместно с международным представительством «Волонтеров Победы» провели вечер военных песен, который состоялся в парке Валя Морилор. На встрече выступали активисты движения, школьники и жители страны. Мероприятие состоялось в формате открытого микрофона, где все желающие смогли исполнить песню или прочитать стихотворения военных лет.



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