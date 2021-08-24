Силуанов назвал общую сумму на выплаты пенсионерам и военным

Порядка 500 млрд рублей потребуется из бюджета на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Было принято президентом решение о том, чтобы пенсионерам осуществить разовые выплаты, такую материальную поддержку в сумме 10 тыс. рублей и военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов в среднем 15 тыс. рублей, тоже в качестве разовой поддержки. Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд рублей», – сказал Силуанов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что «экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали, бюджет пополняется более высокими объемами доходов», в 2021 году «мы оцениваем дополнительные доходы плюс-минус где-то 1,6-1,7 трлн рублей».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика РФ практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан.