Юрист оценил законность создания исламского поселка в Подмосковье

Когда речь идет об общей долевой собственности, то продавец самостоятельно решает, кому продавать или не продавать участок, поэтому никакого противоречия закону с гражданской точки зрения нет, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Родион Юрьев, комментируя законность основания исламского поселения «Аминовка» в Подмосковье.

СМИ сообщают, что в Подмосковье строится исламское поселение «Аминовка», однако купить там участок могут только мусульмане с традиционной сексуальной ориентацией. При этом члены общины должны соблюдать ряд установленных правил, прописанных в уставе, среди которых дресс-код (закрытая одежда для женщин), отказ от алкоголя и свинины. Но вступить туда даже при наличии достаточного количества денежных средств позволят не каждому – решение принимается Наблюдательным советом.

«В мировой практике, когда речь идет об общей долевой собственности, то они самостоятельно решают, кому продавать или не продавать участок, если это не связано с ведением какого-либо бизнеса. Таким образом, например, организована продажа квартир в Швеции: пока покупатель не договорится со всем домом, он не сможет приобрести в нем квартиру», – рассказывает Юрьев.

Однако есть и другие правила, в том числе и в России, например, положение о публичном договоре – 426 статья Гражданского кодекса, которая устанавливает, что если речь идет о продаже какого-либо товара на рынке, то никакие ограничения, в том числе и религиозного характера применяться не могут и условия продажи должны быть для всех потребителей одинаковыми. То есть не может быть такого, что покупателя выбирают по расе, национальности, сексуальной ориентации и так далее.

«Подход возможен с двух сторон: если это предпринимательская деятельность, то отказывать в покупке тому или иному покупателю они не в праве. Если же речь идет о том, что люди купили себе земельные участки и сами выбирают, кому они их продадут, то никакого противоречия закону, по крайней мере с гражданской точки зрения, я здесь не вижу», – рассуждает специалист по гражданскому праву.

Тем не менее в случае, когда продавец является частным лицом, не ведет никакую предпринимательскую деятельность по продаже, то они имеют право отказывать абсолютно любому покупателю, не называя причины.

«Что касается образования рядом какого-то другого подобного поселения, в котором будут нарушаться правила, принятые уставом этой исламской деревни, например, разведение свиней в качестве скота, то отнести это каким-то образом к национальной или религиозной розни нельзя, потому что это, как правило, умышленное преступление, которое направлено именно во вред», – объясняет Юрьев.

Если же у жильцов или предпринимателей, не входящих в общину, не будет умышленной цели оскорбить живущих по соседству людей и их религиозные чувства, то никак ограничить их деятельность на собственном участке проживающие в «халяльном» поселке не могут, продолжает собеседник. Кроме того, он напоминает, что РФ – многоконфессиональная страна, которая имеет накопленный опыт жизни множества людей разных религий, убеждений и прочего.

Ранее в Духовном управлении мусульман (ДУМ) поддержали строительство поселка в Московской области Аминовка, отметив, что такая община позволит сократить воздействие «внешних негативных факторов, которые не совпадают с установлениями ислама».