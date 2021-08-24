Мнение: О лепке грозного царя из маленького человечка

Ещё один прозрачный намёк из ноосферы, который нельзя игнорировать. Хотя сколько их было уже – намёков, звоночков, сигналов… Не заметить складывающегося тренда может разве что сознательный слепой страус. Хотя большинство как раз такую позицию и выбирают.

Ну, каждый сам себе злобный Буратино.

И нет, это не случайность. Не «оговорочка по Фрейду». Не проявление верноподданнического чиновничьего подхалимажа. Это…

Сами смотрите, в общем.

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о своём настрое перед встречей с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Причём сделал это дважды. Сначала – для участников чемпионата WorldSkills Russia («Молодые профессионалы»). То есть на смотринах тех, кого правящая элита, возможно, будет рекрутировать в качестве наёмных управленцев. А затем, оценив реакцию, выложил свой рассказ уже для всех. И даже позаботился, чтобы ведеоматериал хорошенько раскрутили федеральные СМИ.

Сама эта история заслуживает быть процитированной.

«Недавно президент нашей страны приезжал в Башкортостан, — поделился со слушателями Радий Хабиров. — И вот мы стоим на улице и ждём президента, и вот я вроде спокойный. И потом вижу — машины едут, такая кавалькада, всевозможные сигнальные огни. В этот момент я чувствую, что начинаю волноваться. До такой степени волноваться — откровенно вам скажу, — что аж руки трястись начинают. Ведь едет глава нашего государства, великий человек».

Ну и пикантная деталь, чтобы слушатели лучше запомнили. Чтобы унять дрожь в руках, Радий Хабиров начал… молиться. «Вот три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил — и успокоился», – сообщил он.

Кому-то может показаться, что политик уж лизнул, так лизнул. Возможно, и не без того. Но главный смысл не в этом.

Картинка-то прямо историческая. Грозный царь посещает один из уездов, а местный воевода, полновластный правитель для уездных жителей, вольный карать и миловать именем государя, сам дрожит, как осиновый лист, перед высшей властью. Или, допустим, император является с визитом в губернию. Или даже Первый/Генеральный секретарь ЦК КПСС прибывает в обком или крайком правящей партии, где перед ним точно так же трепещет региональный партийный руководитель. Подобные аналогии прямо напрашиваются.

Да, это чисто русские традиции во властной вертикали. Сложно представить, как в #США губернатор штата молится перед встречей с президентом страны. Или даже, как в Германии глава ландтага или премьер-министр одной из земель пытается унять дрожь в руках, встречая федерального канцлера. Ибо для региональных чиновников в цивилизованных странах единственный грозный властитель – это избиратель. А вовсе не президент, канцлер или монарх.

Россия же, наоборот, вся пронизана и проникнута идеей властной вертикали. Причём #власть идёт именно сверху вниз. Но это ещё полбеды.

Как бы ни относиться к Владимиру Путину, но одного за ним не признать нельзя. Нынешний бессменный глава государства обладает главным для политика свойством – умением чутко улавливать невысказанные чаяния большинства.

Когда в начале 2000-х гг. в России был спрос на «порядок», что бы это ни означало, Владимир #Путин предстал в образе защитника простого человека: разогнал, посадил и построил «олигархов», урезал региональную вольницу, сократил налоги, поднял пенсии, etc. Когда на излёте «золотых нулевых» возникла недолгая мода на крепких хозяйственников, чтобы шальные нефтедоллары приносили хотя бы видимость пользы всему населению, а не только избранным, он занял пост премьер-министра и занялся – по крайней мере, внешне – чисто экономическими вопросами. Надо заметить, глобальный кризис 2008-09 гг. #Россия перенесла намного спокойнее, чем приключившуюся за 10 лет до того азиатскую лихорадку, вылившуюся в августовский дефолт 1998 года.

И так далее, по этапам. Когда народ внутренне вызрел для какого-то реванша, а прежние модели как в экономике, так и в отношениях с миром явно забуксовали, приключился #Крымнаш. Когда его охватила ностальгия по советскому величию и «самому вкусному мороженому», с удвоенной скоростью начала воспроизводиться или хотя бы имитироваться стилистика времён брежневского #СССР, риторика холодной войны и прочие прелести партхозноменклатурной системы. Вплоть до появления своего «маленького Афгана» – Сирии.

Сейчас, на фоне затяжного и вялотекущего кризиса, когда реальные доходы сжимаются, а отдалённые перспективы мрачнеют, возникает общественный спрос на твёрдую руку и борьбу с «врагами народа», из-за которых простой человек никак не заживёт хорошо. И вот уже по всей стране преследуют несистемную оппозицию, прессуют либералов, маркируют иноагентов. А из Брежнева-лайт, ныряющего за амфорами и собирающего грибы, лепят Сталина-лайт – грозного и строгого, но всё же справедливого.

И если проводить некие, довольно условные исторические аналогии, то во внутренней политике #Россия сейчас где-то между «философским пароходом» и «процессом Промпартии». А может быть, уже чуточку ближе к новому 37-му: принята самая правильная – путинская – #Конституция, появился свой Беломорканал – БАМ, куда также предполагается направлять заключённых и подневольных. Возрождается Госплан. Вооружается спешно #армия. Есть даже свои «раскулаченные» – городской средний класс, больше всех пощипанный за последние годы.

Да, пока не хватает какого-то триггера, чтобы перейти от пусть и устрашающих, но всё же частных репрессий к по-настоящему «большому террору». Однако же когда окончательно сформируется социальный заказ на движение именно в этом направлении, то сразу и триггернёт, не замедлит. И Владимир #Путин, возможно, обрядится во френч, откинет свой нынешний мягкий авторитаризм как пережиток прошлого и перейдёт к полноценной такой диктатуре-лайт. Без расстрелов то бишь. Хотя, кто знает…

В общем, не будем ли мы лет через несколько вспоминать нынешнее ужасное время как период относительной свободы и либеральных вольностей, грустно усмехаясь над собственной наивностью?

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