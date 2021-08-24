Ужасные новости

«Дождь»* и «Важные истории»* — иноагенты, Google может уйти из России, год отравлению Навального

«Дождь»* и «Важные истории»* признаны иностранными агентами, Google может уйти из России, движение «Голос»** внесено в новый реестр общественных объединений также выполняющих функцию иностранного агента, талибы*** взяли под охрану российское посольство в Кабуле, год отправлению Алексея Навального. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», комментирует все самое ужасное, что случилось в РФ за неделю. Смотрите ролик и пишите в комментариях, что ужасного произошло за это время с вами.

Ведущий: Кирилл Мартынов Продюсер: Маша Улазовская Съемка: Влад Докшин

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию СМИ-иноагента.

**Движение внесено Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функцию «иностранных агентов».

***Террористическая организация, запрещена в России

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