Том Круз совершил экстренную посадку вертолета на территории частного дома в Уорикшире

Вот уж точно звезда упала с неба, а точнее, приземлилась в саду Элисон Уэбб, жительницы британского графства Уорикшир. Местные власти обратились к англичанке с просьбой разрешить частному вертолету приземлиться на лужайке ее дома, так как ближайший аэропорт Ковентри оказался временно закрыт. Элисон согласилась, но даже представить не могла, кто будет ее гостем. Когда вертолет приземлился и из кабины пилота вышел актер Том Круз, который неподалеку снимается в седьмой части фильма “Миссия невыполнима”, Элисон и вся ее семья, мягко говоря, удивились.

Я подумала, что детям было бы здорово увидеть вертолет в саду и разрешила посадку. Когда из вертолета вышел Том Круз, это было просто вау! Он подошел к детям поболтать, затем поблагодарил нас. День был просто невероятным, каким-то сюрреалистичным, – призналась Элисон позже в беседе с журналистами. Круз не мог не отблагодарить Элисон за гостеприимство и предложил ее детям прокатиться на вертолете. Те, конечно, согласились, и знаменитый пилот сделал небольшой круг над лужайкой с детьми на борту. А еще сфотографировался с ними на память.

Том Круз

Том Круз с Элисон Уэбб и ее мужем

Напомним, “Миссия невыполнима-7” должна выйти на экраны в мае следующего года. Но съемки преследуют неудачи и различные скандалы, из-за чего фильм с названием, соответствующим ситуации, не могут доснять почти год. То съемки ставят на паузу из-за вспышки коронавируса в Италии, то исполнитель главной роли оказывается заперт на 14-дневном карантине после прилета в Великобританию.

В июне COVID-19 нанес по картине новый удар: съемочная группа картины в полном составе ушла на изоляцию сроком на две недели после того, как некоторые участники съемок получили положительные тесты на коронавирус. Всего, по информации таблоида, вирус подхватили 14 из 60 человек. Причем, якобы большинство из них — ближайшие помощники Тома Круза, который ушел на изоляцию еще 1 июня. Также коронавирус подтвердился у четырех танцовщиц, принимавших участие в съемках сцены в ночном клубе с участием Круза.

Том Круз на съемках седьмой части “Миссия невыполнима”