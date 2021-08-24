В Одессе развесили плакаты с надписью “Зеля х…йло”. Полиция начала досудебное расследование

“Рано утром по городу появились вот такие интересные приветствия для президента [Украины Владимира Зеленского], большинство полиция уже убрала”, – отметили в посте.

Канал опубликовал несколько фотографий с надписями.

Фото: Хуевая Одесса / Telegram

Пресс-служба Нацполиции сообщила, что правоохранители устанавливают человека, который “в публичных местах разместил баннеры дерзкого и циничного содержания”. Надписи появились в нескольких районах города.

Событие квалифицировали как хулиганство.

“Сейчас принимаются меры по демонтажу плакатов. По факту противоправных действий начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины”, – отметили в НПУ.

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