Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

Он отметил, что “несокрушимая свобода украинцев позволила им достойно пройти долгий и мучительный путь обретения собственной государственности”.

“И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют глобальное недоверие, конкуренция и противостояние, я хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, благоразумие и предусмотрительность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимоуважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества”, – заявил он.

Лукашенко также пожелал народу Украины “мира, успехов и процветания”.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. Страну поздравил госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравления поступили от представителей Евросоюза и входящих в него стран, а также Грузии, Северной Македонии и других государств.

Россия и Украина не поздравляют друг друга с момента начала российской агрессии на Донбассе. “Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам… не осуществляется сейчас, к сожалению”, – цитировал пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова “Интерфакс” в 2020 году.

Поздравления опубликовали украинские звезды, полярники на станции “Академик Вернадский” – “в самой отдаленной точке Земли, где установлен государственный флаг Украины”.

Президент Украины Владимир Зеленский произнес приветственную речь. На Майдане Незалежности состоялся парад по случаю 30-й годовщины независимости Украины – пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику, парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет “Мрія”. Проехала военная техника. В параде, кроме украинских военных, приняли участие представители армий стран-партнеров.

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