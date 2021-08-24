Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео

Съемки клипа проходили на озере Сембуватта. Видео было снято благодаря энтузиазму участников при содействии посольства Украины в Республике Индия и правительства Шри-Ланки, отмечается в публикации.

По словам активиста украинского общества в Шри-Ланке Владимира Притулы, который является автором идеи и координатором этого проекта, на съемках было задействовано 12 человек – шестеро украинцев и столько же жителей Шри-Ланки.

В конце клипа Ryo Hera исполнил один куплет из песни, переведенный на сингальский язык.

ВИДЕОВидео: Wize TV / YouTube

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

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