 

Проживающие в Шри-Ланке украинцы ко Дню Независимости записали с местными жителями клип на знаменитую песню Ивасюка. Видео

24.08.2021, 15:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Съемки клипа проходили на озере Сембуватта. Видео было снято благодаря энтузиазму участников при содействии посольства Украины в Республике Индия и правительства Шри-Ланки, отмечается в публикации.

По словам активиста украинского общества в Шри-Ланке Владимира Притулы, который является автором идеи и координатором этого проекта, на съемках было задействовано 12 человек – шестеро украинцев и столько же жителей Шри-Ланки.

В конце клипа Ryo Hera исполнил один куплет из песни, переведенный на сингальский язык.

ВИДЕОВидео: Wize TV / YouTube
Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Шкарлет стал и. о. министра образования Украины

29.01 / “На “прикольный” митинг звали ребятню – детки, приходите прогонять гэбню”. Слепаков написал стихотворение о протестах в РФ

03.10 / “Даже на фейк не тянет”. Тищенко отреагировал на пленки Лероса

18.07 / Может ли объединение штабов трех оппонентов Лукашенко изменить ситуацию в Беларуси?

24.06 / Американские ученые рассказали, из чего состоит самый дорогой астероид Солнечной системы

03.03 / Землетрясение произошло у берегов Камчатки

12.04 / Лев Шлосберг: «Умное голосование» Навального выбрасывает протестные голоса в мусор

05.06 / Жителей ОРДЛО, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, освободят от самоизоляции – Госпогранслужба

27.07 / Эрдоган направил в Айя-Софию 500 полицейских

20.01 / Украина продлила программу по исследованию Антарктики до 2023 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика