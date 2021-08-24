Денисенко: Через 100 лет в учебниках по истории о Путине будут писать, как о дураке, который консолидировал украинскую нацию и проиграл

Мог ли Путин в самом своем страшном сне подумать, что благодаря своему идиотизму и подлости, он станет одним из главных пиарщиков украинской идеи?

50% украинцев своим кредо считают “Слава Украине!” Еще 34% считают своим кредо “Героям слава!”. “Выжить” – кредо только для 18% украинцев. Это результаты большого социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего.

Путин все равно проиграет, так же, как и его прихвостни. А через 100 лет в учебниках по истории о нем будут писать, как о дураке, который своими действиями консолидировал украинскую нацию и проиграл.

Если кто-то в это не верит, расскажу вам историю о другом украинофобе Дмитрии Табачнике, который своей ненавистью к Кравчуку послужил украинской идее. Ирония судьбы заключается в том, что именно он был одним из авторов идеи того, что Кравчук не первый президент, а первым президентом был Грушевский. С этого на государственном уровне началась мягкая украинизация и массовое заполнение символического пространства памятниками Грушевскому и нашей революции.

А напоследок хочу сказать еще одну, на мой взгляд, важную вещь. Сегодня масса шутов будут продвигать нарратив: “Какая независимость? От кого независимость?”, и начнут мантру о всех бедах. Так вот. Ответ здесь прост: это независимость, в том числе, и от таких идиотов, которые распространяют эту ерунду. И заметьте, к счастью, с каждым годом этих дураков становится все меньше, хоть и кричат они до сих пор громко.

Поздравляю всех с нашим важнейшим праздником! С праздником нас, всех украинцев!

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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