 

Денисенко: Через 100 лет в учебниках по истории о Путине будут писать, как о дураке, который консолидировал украинскую нацию и проиграл

24.08.2021, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мог ли Путин в самом своем страшном сне подумать, что благодаря своему идиотизму и подлости, он станет одним из главных пиарщиков украинской идеи?

50% украинцев своим кредо считают “Слава Украине!” Еще 34% считают своим кредо “Героям слава!”. “Выжить” – кредо только для 18% украинцев. Это результаты большого социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего.

Путин все равно проиграет, так же, как и его прихвостни. А через 100 лет в учебниках по истории о нем будут писать, как о дураке, который своими действиями консолидировал украинскую нацию и проиграл.

Если кто-то в это не верит, расскажу вам историю о другом украинофобе Дмитрии Табачнике, который своей ненавистью к Кравчуку послужил украинской идее. Ирония судьбы заключается в том, что именно он был одним из авторов идеи того, что Кравчук не первый президент, а первым президентом был Грушевский. С этого на государственном уровне началась мягкая украинизация и массовое заполнение символического пространства памятниками Грушевскому и нашей революции.

А напоследок хочу сказать еще одну, на мой взгляд, важную вещь. Сегодня масса шутов будут продвигать нарратив: “Какая независимость? От кого независимость?”, и начнут мантру о всех бедах. Так вот. Ответ здесь прост: это независимость, в том числе, и от таких идиотов, которые распространяют эту ерунду. И заметьте, к счастью, с каждым годом этих дураков становится все меньше, хоть и кричат они до сих пор громко.

Поздравляю всех с нашим важнейшим праздником! С праздником нас, всех украинцев!

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / В Intel заявляют, что техпроцессы для современной электроники нужно менять

03.07 / Россия Путина: автократическая клептократия и клановый капитализм

23.09 / Вучич назвал цель соглашения Сербии с Косово

25.12 / Московские школьники подарили новогоднее настроение жителям столицы

06.11 / В Конгрессе США заявили о скором избрании Байдена президентом

17.07 / Российские кибатлеты начали подготовку к ЧМ Cybathlon-2020

06.03 / В ВОЗ поприветствовали исследования препарата от COVID «Мир-19»

11.12 / SRF – в Швейцарии выяснили, чем тканевые маски лучше одноразовых

25.03 / Защитник сборной РФ Фернандес избежал серьезной травмы в матче с Мальтой

08.08 / Шмыгаль рассказал, что считает “преступлением” в деятельности государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика