 

Риск возникновения новой пандемии намного выше, чем многие считают

24.08.2021, 15:28, Разное
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Ученые из Италии и США использовали новые статистические методы, чтобы оценить частоту и масштаб крупных вспышек инфекционных болезней, для борьбы с которыми у человечества не было средств, в прошлом. Среди болезней, которые были включены в анализ, были чума, натуральная оспа, холера, сыпной тиф, различные виды гриппа.

Авторы исследования обнаружили, что в прошлом частота крупных эпидемий была неоднородной. Однако они смогли выделить паттерны, позволяющие определить риск эпидемий аналогичного масштаба в будущем.

За охваченный исследованием период риск вспышки инфекционной болезни, сопоставимый с «испанским гриппом» была от 0,3 до 1,9% в год. Ученые считают, что эти цифры говорят и о статистической вероятности тяжелых эпидемий в будущем.

Риск эпидемий и пандемий в будущем

Ученые подсчитали, что в течение каждого года вероятность пандемии, аналогичной по масштабам текущей пандемии COVID-19, составляет 2%. У человека, родившегося в 2000 году риск столкнуться с ней в течение жизни – 28%.

Риск пандемий со временем увеличивается, считают ученые. Исходя из того, с какой частотой новые патогены стали появляться в последние полвека, ученые сделали прогноз, что риск новых крупных вспышек инфекций утроится в ближайшие десятилетия. Они склонны ожидать появления пандемии, сходной с текущей, в течение ближайших 59 лет. Вероятность этого события одинакова в каждый из этих годов.

«Если самое большое за 100 лет наводнение случится сегодня, некоторые будут ошибочно считать, что до следующего такого же нужно ждать еще 100 лет. Это неверное впечатление, оно может произойти уже в следующем году», – объяснил Гэбриэл Катул (Gabriel Katul) из Дьюкского университета, соавтор исследования.

В пресс-релизе Дьюкского университета указано, что, согласно новым рассчетам, в ближайшие 12 тысяч лет статистически возможна пандемия, которая полностью уничтожит человечество.

Среди возможных причин увеличения риска пандемий ученые называют увеличение населения планеты, изменения в питании, ухудшение состояние окружающей среды, рост количества контактов межу людьми и животными, которые переносят различные микробы.

«Наиболее важный вывод состоит в том, что крупные пандемии, типа пандемии COVID-19 и “испанского гриппа”, достаточно вероятны. Понимание, что они не редки, должно сделать приоритетом попытки предупредить и контролировать их в будущем», – сказал профессор Уильям Пэн (William Pan) из Дьюкского университета, соавтор исследования.



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