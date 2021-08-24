 

В Оренбуржье найдены останки предков лягушек возрастом 250 млн лет

24.08.2021, 15:26, Разное
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В Оренбуржье под Бузулуком найдены останки предков лягушек, возраст которых составил около 250 млн лет. Исследователи-палеонтологи длительное время пытались найти следы существования триасовой амфибии.
В Бузулук приехала экспедиция Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН, члены которой обнаружили останки раннетриасовых темноспондильных или расчленённопозвонковых амфибий. В частности найден череп, а в соседнем районе исследователи нашли следу обитания триасовой рептилии на крупной плите. Ученые полагают, что она была предком современной лягушки. Представители данного вида, как считалось ранее, не выходили на поверхность, обитая в воде, однако найденные следы на плите говорят об обратном.

Теперь исследователи намерены выяснить, как передвигались рептилии на суше, и какое строение мягких тканей было у представителей вида, что станет возможным узнать благодаря найденным чешуйкам. После тщательного анализа находки будут отправлены в Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова.

Источник: orengrad.ru



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