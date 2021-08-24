Астрономы нашли самый быстрый астероид Солнечной системы

Астрономы Института Карнеги нашли самый быстрый астероид Солнечной системы. Объект, который получил классификацию как 2021 PH27, совершает полный облет Солнца за 113 земных суток.

Известно, что Меркурий совершает такой облет за 88 дней, поэтому обнаруженный астероид оказался на втором месте после планеты по показателю орбитального периода. Орбита 2021 PH27 находится в 19,9 млн км от Солнца, а у Меркурия это расстояние составляет 46,6 км. Обнаруженный объект имеет маленькие размеры, один километр в диаметре, он сформировался в поясе астероидов между Юпитером и Марсом. Гравитационные силы планет привели к тому, что объект стал ближе к Светилу. При самом близком приближении астероид раскаляется до 482 градусов по Цельсию. Примечательно, что при такой температуре может плавиться свинец.

По словам астрономов, астероиду грозит полное уничтожение. Его может поглотить Солнце или же произойдет столкновение с Меркурием или Венерой в ближайшие несколько миллионов лет. В начале следующего года 2021 PH27 появится в обозримом участке космоса, поэтому астрономы смогут его более детально увидеть и изучить, а сейчас он находится по ту сторону Светила.

Источник: 21mm.ru