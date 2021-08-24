 

Астрономы нашли самый быстрый астероид Солнечной системы

24.08.2021, 15:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Астрономы Института Карнеги нашли самый быстрый астероид Солнечной системы. Объект, который получил классификацию как 2021 PH27, совершает полный облет Солнца за 113 земных суток.
Известно, что Меркурий совершает такой облет за 88 дней, поэтому обнаруженный астероид оказался на втором месте после планеты по показателю орбитального периода. Орбита 2021 PH27 находится в 19,9 млн км от Солнца, а у Меркурия это расстояние составляет 46,6 км. Обнаруженный объект имеет маленькие размеры, один километр в диаметре, он сформировался в поясе астероидов между Юпитером и Марсом. Гравитационные силы планет привели к тому, что объект стал ближе к Светилу. При самом близком приближении астероид раскаляется до 482 градусов по Цельсию. Примечательно, что при такой температуре может плавиться свинец.

По словам астрономов, астероиду грозит полное уничтожение. Его может поглотить Солнце или же произойдет столкновение с Меркурием или Венерой в ближайшие несколько миллионов лет. В начале следующего года 2021 PH27 появится в обозримом участке космоса, поэтому астрономы смогут его более детально увидеть и изучить, а сейчас он находится по ту сторону Светила.

Источник: 21mm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Употребление кефира позволяет снизить кровяное давление

12.08 / Лиза Арзамасова дала откровенное интервью по поводу своей беременности

14.10 / Россия введет санкции против Алексея Навального и «Шарите»

25.06 / Модельеры известных брендов советуют обратить внимание в 2021-м на тренд сезона – длинные юбки

23.07 / Мнение: О тревожной новости про иммунитет к коронавирусу

29.01 / Мнение: Просто песня какая-то!

21.09 / Мнение: Украинские шахтеры ушли под землю

10.08 / Мнение: Свежий белорусский анекдот

19.04 / “Могу похвастаться”: Певица Ханна ответила на вопросы о своей беременности

16.12 / Мнение: О самом болезненном провале России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика