 

Певец Павел Артемьев раскрыл неожиданный смысл шлягера «Я теряю корни»

24.08.2021, 15:26, Разное
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Певец Павел Артемьев пояснил о неожиданном смысле песни «Я теряю корни». Как оказалось, в ней отражены фигура Христа и России.
Группа «Корни» образовалась по итогам «Фабрики звезд» в 2002 году, одним из ее первым хитов стала песня «Я теряю корни», выпущенная в 2003-м. Многие поклонники бойз-бенда до сих пор теряются в догадках об истинном значении текста шлягера. Ответ на эти вопросы дал участник команды, Павел Артемьев. После ухода из проекта он занялся рок-музыкой и продюссирует группу ARTEMIEV.

По словам артиста, песня посвящена Иисусу Христу, причем написал ее сам Артемьев еще в подростковом возрасте. В этот период будущая звезда обучался в консерватории в итальянском городе Комо. Будучи далеко от родины, собственных корней, Артемьев чувствовал себя не комфортно, именно такие чувства и религиозные мотивы он выразил в форме песни.

Однако многие поклонники группы не только не правильно поняли шлягер, но и сочли главным в команде именно Павла Артемьева. Как сообщают «Народные новости России», сейчас состав ансамбля изменился, однако ребята и далее продолжают гастролировать и записывать новые песни. Бывшие участники Александр Асташенок и Павел Артемьев занялись собственными карьерами киноартиста и рок-музыканта в жанре альтернативной музыки.



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